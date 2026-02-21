Dos importantes automotrices se alían para crear un auto “económico”

Ford anunció una nueva etapa en su negocio europeo, con cambios que combinan reconfiguración industrial, ampliación de la oferta de productos y acuerdos con competidores tradicionales. El objetivo declarado es lograr eficiencia de costos y una estructura rentable en un mercado donde la electrificación avanza entre los consumidores, aunque a un ritmo menor al que exigen las regulaciones de la Unión Europea.

El dato más relevante del anuncio es la firma de la alianza estratégica con Renault Group para el desarrollo de dos nuevos vehículos eléctricos pequeños, que llegarán al mercado en 2028.

La firma del óvalo definirá el diseño y todo lo referido a la experiencia de conducción, pero utilizará plataformas y capacidad industrial del grupo francés, con el objetivo de reducir significativamente los costos de desarrollo y producción.

Ford y Renault fabricarán en conjunto un auto eléctrico para el mercado europeo (imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial)

La cooperación contempla además explorar la fabricación conjunta de vehículos comerciales ligeros, un segmento en el que la marca estadounidense mantiene una posición fuerte a través de Ford Pro, su unidad de negocios para flotas.

El movimiento refleja la necesidad de compartir inversiones ante la creciente presión competitiva y la obligación de ofrecer vehículos de cero emisiones con precios más accesibles.

Jim Farley, CEO de Ford, junto a François Provost, CEO de Renault Group, en el anuncio

La automotriz remarcó que la fábrica de Valencia seguirá teniendo un rol productivo, mientras la compañía avanza en una cadena industrial preparada para convivir con diferentes tipos de propulsión durante varios años.

Ford acompañó los anuncios con un mensaje político directo a Bruselas: la compañía considera que la transición obligatoria hacia el auto eléctrico necesita más tiempo y más incentivos.

Los anuncios no detallan los modelos que llegarán, pero dejan claro que Ford volverá a competir en segmentos de volumen, con autos eléctricos más compactos que los actuales. El primer desembarco sería en 2028, en un mercado donde la marca busca recuperar terreno perdido en los últimos años.

La compañía sostiene que Europa sigue siendo estratégica para definir su perfil global, pero también reconoce que para permanecer competitiva necesita moverse más rápido, gastar menos y asociarse más.