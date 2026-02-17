Cuánto cuesta el Fiat Cronos en febrero 2026

En un mercado que arrancó el año con contrastes entre la comparación mensual y la interanual, el Fiat Cronos volvió a ubicarse entre los modelos que explican buena parte del movimiento de los concesionarios. En enero registró 3215 patentamientos, cifra que lo dejó como segundo vehículo más vendido del país y le permitió concentrar un 5,1% del total del mercado.

El dato mensual mostró un rebote contundente frente a diciembre de 2025, con un crecimiento del 336,2%, asociado a la estacionalidad habitual del cierre y reapertura del año comercial. En cambio, al medirlo contra enero de 2025, el balance fue negativo: las ventas quedaron 25,5% por debajo, reflejando un escenario más exigente para los modelos de producción local.

Aún así, el análisis de mediano plazo ofrece una lectura diferente. En el acumulado de 2025, el Cronos cerró con 29.905 unidades patentadas, lo que representó un market share del 5,2% y una suba del 6,7% frente a 2024, cuando había alcanzado 28.033 registros. En un contexto de mayor competencia y con más alternativas importadas, el sedán logró crecer y sostener volumen.

En el acumulado de 2025 el Cronos cerró con 29.905 unidades patentadas

Para febrero, la gama del Cronos aplicó un ajuste mensual del 0,5%, alineado con el de otros modelos de Stellantis. El incremento fue parejo en todas las versiones y dejó los siguientes valores oficiales:

Cronos Like: $31.120.000

$31.120.000 Cronos Drive Pack Plus: $37.210.000

$37.210.000 Cronos Drive Pack Plus CVT: $37.430.000

$37.430.000 Cronos Precision CVT: $38.790.000

Interior del Fiat Cronos

Un arranque de año con señales cruzadas

A nivel general, enero de 2026 cerró con 66.080 vehículos 0 km patentados, lo que implicó una baja interanual del 4,9% frente a enero de 2025. Sin embargo, la comparación contra diciembre mostró una suba del 174,4%, tras los 24.079 patentamientos del último mes del año pasado.

“Con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior y eso es una buena noticia, ya que se trata de los mejores eneros de los últimos ocho años”, analizó el presidente de Acara, Sebastián Beato, quien proyectó que el mercado cerrará 2026 con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades.

En ese contexto, el Cronos volvió a quedar entre los modelos que ordenan el ranking mensual, solo por detrás de la Toyota Hilux y por delante de competidores directos como el Peugeot 208, confirmando que, más allá de los vaivenes coyunturales, sigue siendo una de las referencias centrales del mercado argentino.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.