Estas fueron las ventas de autos de junio

Los patentamientos de vehículos ascendieron a 45.995 unidades en junio, lo que representó una variación del 9,72% respecto del mes pasado y del -11,91% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En lo que va del año, los patentamientos de 0km acumularon 292.558 unidades, un número que representa una variación de -8,75% respecto del mismo período del año último.

Cuáles fueron los autos más vendidos en junio de 2026

El auto más vendido de junio fue el TOYOTA HILUX, modelo que registró 3002 ventas, logrando un acumulado anual de 15549. En el segundo lugar se posicionó el FIAT CRONOS, auto que registró 1900 ventas en junio y 12058 en el acumulado. Para cerrar el podio se ubicó el FORD RANGER con 1786 cómputos, provocando un acumulado de 10398.

Toyota Hilux

De esta manera

así quedó configurado el ranking de los más vendidos en junio:

TOYOTA HILUX: 3002

FIAT CRONOS: 1900

FORD RANGER: 1786

FORD TERRITORY: 1584

VOLKSWAGEN AMAROK: 1229

VOLKSWAGEN TERA: 1131

CHEVROLET TRACKER: 1113

PEUGEOT 208: 1089

TOYOTA YARIS CROSS: 1075

CHEVROLET ONIX: 1073

Ahora bien, si se analiza sólo el acumulado anual, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera:

TOYOTA HILUX: 15549

FIAT CRONOS: 12058

PEUGEOT 208: 11470

FORD TERRITORY: 10592

FORD RANGER: 10398

VOLKSWAGEN TERA: 8240

VOLKSWAGEN AMAROK: 8088

CHEVROLET TRACKER: 7603

CHEVROLET ONIX: 7210

PEUGEOT 2008: 6072

En cuánto al análisis de las terminales, TOYOTA fue la que más autos comercializó en el acumulado del 2025 con 38580 registros. Le sigue VOLKSWAGEN con 37917 y como tercera se ubica FIAT con 34180 matriculaciones en lo que va del año.

Por otro lado, también si se hace un análisis anual pero de las marcas de autos con más ventas en el acumulado anual, el ranking queda configurado de la siguiente manera: