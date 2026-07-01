Estas fueron las ventas de autos de junio

Todos los datos correspondientes a las ventas de vehículos del mes
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Los patentamientos de vehículos ascendieron a 45.995 unidades en junio, lo que representó una variación del 9,72% respecto del mes pasado y del -11,91% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
En lo que va del año, los patentamientos de 0km acumularon 292.558 unidades, un número que representa una variación de -8,75% respecto del mismo período del año último.
Cuáles fueron los autos más vendidos en junio de 2026
El auto más vendido de junio fue el TOYOTA HILUX, modelo que registró 3002 ventas, logrando un acumulado anual de 15549. En el segundo lugar se posicionó el FIAT CRONOS, auto que registró 1900 ventas en junio y 12058 en el acumulado. Para cerrar el podio se ubicó el FORD RANGER con 1786 cómputos, provocando un acumulado de 10398.
De esta manera
así quedó configurado el ranking de los más vendidos en junio:
- TOYOTA HILUX: 3002
- FIAT CRONOS: 1900
- FORD RANGER: 1786
- FORD TERRITORY: 1584
- VOLKSWAGEN AMAROK: 1229
- VOLKSWAGEN TERA: 1131
- CHEVROLET TRACKER: 1113
- PEUGEOT 208: 1089
- TOYOTA YARIS CROSS: 1075
- CHEVROLET ONIX: 1073
Ahora bien, si se analiza sólo el acumulado anual, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera:
- TOYOTA HILUX: 15549
- FIAT CRONOS: 12058
- PEUGEOT 208: 11470
- FORD TERRITORY: 10592
- FORD RANGER: 10398
- VOLKSWAGEN TERA: 8240
- VOLKSWAGEN AMAROK: 8088
- CHEVROLET TRACKER: 7603
- CHEVROLET ONIX: 7210
- PEUGEOT 2008: 6072
En cuánto al análisis de las terminales, TOYOTA fue la que más autos comercializó en el acumulado del 2025 con 38580 registros. Le sigue VOLKSWAGEN con 37917 y como tercera se ubica FIAT con 34180 matriculaciones en lo que va del año.
Por otro lado, también si se hace un análisis anual pero de las marcas de autos con más ventas en el acumulado anual, el ranking queda configurado de la siguiente manera:
- TOYOTA: 38580
- VOLKSWAGEN: 37917
- FIAT: 34180
- FORD: 26821
- CHEVROLET: 23645
- PEUGEOT: 20736
- RENAULT: 20478
- CITROEN: 10899
- BYD: 8249
- JEEP: 7279