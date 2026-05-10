La historia del auto que tenía cocina, living y hasta 12 faros distintos

Hubo una época en la que los concept cars no eran apenas ejercicios de diseño o anticipos estilísticos, sino verdaderos laboratorios sobre ruedas. En los años 50 y 60, la industria automotriz —especialmente en Estados Unidos— exploraba sin demasiados límites cómo sería el futuro de la movilidad.

En ese contexto, Ford presentó en 1964 uno de los prototipos más radicales de su historia: el Aurora, un vehículo pensado para reinventar por completo la experiencia de viajar en auto.

El proyecto surgió en un momento de auge del turismo por carretera. Las familias comenzaban a recorrer largas distancias y tanto la industria automotriz como la de vehículos recreativos buscaban adaptarse a esa nueva demanda. Ford tomó nota de esa tendencia y decidió ir un paso más allá, donde no solo buscaron mejorar el confort, sino replantear el concepto mismo de viaje en auto.

Ford buscó replantear el concepto mismo de viaje en auto con este modelo

Según describió la propia compañía, el Aurora fue concebido como un “laboratorio rodante” de nuevas ideas en diseño e ingeniería. Durante más de un año, los equipos trabajaron en un vehículo que integrara soluciones para problemas cotidianos como la visibilidad, fatiga al volante, ventilación y entretenimiento a bordo. El resultado fue un prototipo con más de 20 innovaciones, muchas de ellas impensadas para la época.

La compañía utilizó el concept car para probar algunas de sus innovaciones

Uno de los rasgos más llamativos estaba en el frente, ya que el Aurora contaba con 12 faros. Seis funcionaban como luces bajas y todos podían encenderse como altas, con la posibilidad de orientar el haz para iluminar los laterales del camino. La propuesta anticipaba, de alguna manera, los actuales sistemas de iluminación adaptativa.

Contaba con 12 faros y molduras electroluminiscentes

El resto del exterior tampoco pasaba desapercibido. Incorporaba detalles como molduras electroluminiscentes —una tecnología que buscaba reemplazar a las luces incandescentes—, múltiples indicadores de giro y un techo con capacidad de modificar la entrada de luz. Este último utilizaba capas de material polarizado que, mediante un comando, permitían pasar de una superficie opaca a otra translúcida.

Su techo tenía la capacidad de modificar la entrada de luz al utilizar capas de material polarizado

Pero el mayor salto conceptual estaba en el interior. El vehículo se organizaba en tres espacios bien diferenciados, con una cabina de conducción, un salón para adultos y un área trasera destinada a los niños. El conductor contaba con una especie de “puesto de mando”, con un volante tipo yugo y sistemas que hoy resultan familiares, como el control de crucero o un primitivo asistente de conducción.

Detrás, el habitáculo principal adoptaba la lógica de un living, ya que incluía un sofá curvo, una butaca giratoria y equipamiento poco habitual incluso hoy. Entre ellos, un dispositivo que combinaba horno y refrigerador, además de radios independientes, televisión y espacios de almacenamiento.

El habitáculo principal adoptaba la lógica de un living, ya que incluía un sofá curvo y una butaca giratoria

El sector posterior, pensado para niños, también tenía su propia lógica. Contaba con asientos enfrentados, espacio para juegos y un sistema independiente de climatización. Incluso estaba separado del resto del habitáculo por una partición, lo que permitía aislar el ruido del resto de los pasajeros.

Integraba un dispositivo que combinaba horno y refrigerador

En términos tecnológicos, el Aurora incorporaba soluciones que anticipaban tendencias posteriores. Incluía un sistema de navegación analógico —basado en mapas que se desplazaban según el movimiento del vehículo— y un asistente que indicaba condiciones de circulación en ruta. Aunque rudimentarios, estos desarrollos pueden leerse como precursores de los actuales sistemas de navegación y asistencia a la conducción.

Incluía un sistema de navegación analógico basado en mapas que se desplazaban según el movimiento del vehículo

El impacto del modelo fue inmediato. Cuando se exhibió en la Feria Mundial de Nueva York de 1964, captó la atención del público como ninguno. Sin embargo, muchas de sus ideas estaban lejos de ser aplicables a la producción en serie, ya sea por costos, complejidad o cuestiones prácticas.

Aun así, el legado del Aurora no pasó desapercibido. Varias de sus propuestas —como la navegación a bordo, los sistemas de iluminación avanzados o ciertos elementos de confort— terminaron, con el tiempo, integrándose en los autos de producción. Otras quedaron como parte de una etapa en la que la industria se permitía imaginar sin restricciones.

Más de seis décadas después, el Aurora sigue funcionando como un recordatorio de ese momento en el que el automóvil no solo evolucionaba, sino que también soñaba con reinventarse por completo.