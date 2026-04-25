Quién está detrás de cada una de las marcas chinas en la Argentina

El desembarco de marcas chinas en la Argentina no responde a un único actor ni a una estrategia centralizada, sino a una red cada vez más amplia de grupos empresarios locales que operan como importadores, distribuidores y responsables del posicionamiento comercial.

Detrás de ese avance se encuentra la apertura comercial generada por el cupo de vehículos electrificados —con beneficios arancelarios— lo que facilitó la entrada de nuevos jugadores y aceleró la diversificación de portafolios dentro de la industria.

Ese esquema, además, fue ajustado recientemente por el Gobierno para mejorar su funcionamiento, donde se introdujeron cambios en la administración del cupo anual de 50.000 unidades con arancel cero, con el objetivo de evitar que las autorizaciones queden sin utilizar y dar mayor previsibilidad al sistema.

El MG3 híbrido fue uno de los modelos que ingresó bajo el cupo de electrificados

Entre otras modificaciones, se establecieron nuevos criterios de asignación, se reforzaron las exigencias para los importadores y se formalizó la posibilidad de trasladar unidades no utilizadas a períodos siguientes.

En la práctica, este marco regulatorio no solo amplió la oferta de vehículos electrificados, sino que también habilitó la participación de múltiples actores locales. Distintos holdings con experiencia en el negocio automotor comenzaron a incorporar marcas chinas como una vía para ampliar su oferta y aprovechar una ventana que redujo los costos de ingreso. El resultado es un mapa atomizado, con varios importadores compitiendo en paralelo, cada uno con su propia estrategia.

La Foton Tunland V7 es otro de los modelos chinos que se comercializan en nuestro mercado

Uno de los casos más representativos es el del Grupo Antelo, que concentró varias de las marcas con mayor visibilidad reciente. A través de su estructura ingresaron firmas como Great Wall Motors —con Haval, Poer, Tank y Ora— y también se impulsó el relanzamiento de Changan.

El Haval H6 cuenta con opciones nafteras e híbridas Digital Fuel Productions Pty Ltd

Un movimiento similar se observa en otros importadores. Eximar apostó por el ingreso de MG con una gama electrificada, mientras que Avantek asumió la representación de GAC.

En paralelo, el Grupo Famly amplió su portafolio al sumar Dongfeng a un portafolio que ya incluye a Kaiyi, Jetour, KYC y Lifan, buscando posicionarse en distintos nichos, desde SUV hasta utilitarios.

El SUV T2, de perfil offroad, es uno de los modelos que vende Jetour en el país

También hubo reconfiguraciones relevantes. Chery pasó a manos del Grupo Corven, que además opera DFSK y Foton, consolidando su presencia en segmentos comerciales. Esta compañía, que ensambla los utilitarios de Maxus, le adelantó a LA NACION que busca fabricar las pickups de Maxus y negocia para hacer lo propio con Chery.

El nuevo sedán Chery Arrizo 8

A esto se suman nuevos jugadores como el Grupo Empresario Prieto con Maxus, Autos Sustentables del Sur con Geely, Oriente Motors con Forthing y el Grupo Belcastro con Baic, Arcfox y Skywell.

El Geely EX5 es el nuevo auto eléctrico de la marca

El esquema se completa con importadores de menor escala pero igualmente activos, como Astrak —del Grupo Socma— con JAC, y Ralitor con Shineray, lo que termina de configurar un ecosistema fragmentado, con múltiples puertas de entrada para vehículos de origen chino.

El JAC JS4, cuyo importador en Astrak (que pertenece al Grupo Socma)

Dentro de este entramado, BYD es la excepción. La compañía optó por desembarcar con operación propia, sin un socio importador local, controlando directamente su estrategia comercial, su red y su posicionamiento en el país.