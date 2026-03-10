Estos son los 10 autos 0km más baratos de la Argentina este mes

Con un mercado que atraviesa un comienzo de año con señales mixtas, marzo muestra estabilidad en las listas de precios de los autos 0km en la Argentina. Las principales automotrices decidieron mantener sin cambios los valores de buena parte de sus gamas, en un contexto marcado por la eliminación de impuestos internos y por una demanda que todavía se mueve con cautela.

En este escenario, el ranking de los autos más accesibles del país volvió a reordenarse levemente, aunque con un rasgo predominante: prácticamente no hubo aumentos respecto del mes anterior. De hecho, varios modelos conservaron exactamente los mismos precios que en febrero, lo que permitió sostener una oferta de autos por debajo de los $32 millones.

Los 10 autos 0km más baratos en marzo 2026

Renault Kwid (naftero): $26.050.000

$26.050.000 JMEV Easy 3: US$18.900

US$18.900 Fiat Mobi: $27.210.000

$27.210.000 Hyundai HB20: $27.600.000

$27.600.000 JAC S2: US$19.900

US$19.900 Fiat Argo: $29.930.000

$29.930.000 Fiat Cronos: $31.120.000

$31.120.000 Citroën C3: $31.200.000

$31.200.000 Peugeot 208: $31.300.000

$31.300.000 Chevrolet Onix: $31.505.900

El JMEV Easy 3 quedó como el segundo modelo más económico

El contexto del mercado ayuda a explicar esta dinámica. En febrero se patentaron 42.026 vehículos 0km, lo que representó una caída del 5,7% frente al mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 44.566 unidades, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Si la comparación se realiza contra enero, la baja fue más pronunciada, ya que los patentamientos retrocedieron 36,8%, ya que en el primer mes del año se habían registrado 66.454 unidades, un período que tradicionalmente concentra buena parte de las operaciones por el recambio de año.

Con estos números, el acumulado del primer bimestre alcanzó las 108.480 unidades, un 4,9% menos que en igual período de 2025, cuando se habían patentado 114.086 vehículos.

El podio de los más baratos lo cierra el Fiat Mobi

El presidente de Acara, Sebastián Beato, explicó que “febrero ha sido un mes complejo para tomar decisiones comerciales, tuvimos menos días hábiles, cuestiones cambiarias, estacionales y también una expectativa de precios poco realista, factores que explican la merma de actividad en nuestros locales”.

Un mes marcado por la estabilidad de precios

A diferencia de lo que suele ocurrir al inicio de cada mes, en marzo las automotrices optaron por congelar los precios de sus modelos en el mercado local. La decisión alcanzó a gran parte de la oferta y estuvo acompañada, en algunos casos, por rebajas en los valores de los autos que estaban alcanzados por los impuestos internos.

El Hyundai HB20 aparece en el cuarto lugar

Ese cambio responde a la eliminación de ese tributo en el capítulo fiscal de la reforma laboral aprobada recientemente por el Congreso, una medida que impactó en el posicionamiento de varios modelos dentro de las gamas.

En este marco, el Renault Kwid se mantuvo como el auto más barato del mercado argentino, con un precio de $26.050.000, mientras que el modelo eléctrico JMEV Easy 3 pasó a ocupar el segundo lugar del ranking si se toma su valor convertido a pesos.