Una automotriz de lujo bajó el precio de todos sus autos hasta un 17%

Se trasladó a la lista oficial la eliminación del impuesto interno; el porcentaje de reducción varía según cada modelo
Los precios de los autos volvieron a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por una baja vinculada con la eliminación del impuesto interno, más conocido como “impuesto al lujo”. La medida fue aprobada por el Congreso a fines de febrero y se espera que entre en vigencia en abril.
Si bien algunas automotrices se adelantaron y redujeron los precios incluso antes de que el Poder Legislativo aprobara la eliminación del tributo —algo que finalmente ya ocurrió— para evitar una caída en el ritmo de ventas, otras prefirieron esperar a que la medida se confirmara en el Congreso para recién entonces publicar sus nuevas listas.
A este último grupo pertenece Audi, que difundió su lista de precios sugeridos al público para abril con rebajas que promedian el 12,3% para los modelos que se veían afectados.
Así, el modelo que más bajó su precio fue el Audi RS Q8 Performance, que pasa de costar en febrero US$287.600 a valer US$250.500 a partir del 1 de abril, esto significa una baja de US$37.100 o del 12,9%.
Lista de precios de Audi tras la eliminación del impuesto interno
Al margen del modelo que registró la mayor baja, a continuación se detalla la lista oficial de precios de Audi para abril, junto con la reducción aplicada en cada modelo tras la eliminación del impuesto:
- S3 Sportback: US$79.700 (bajó US$10.400; un 11,5%)
- RS3 Sportback: US$110.300 (bajó US$14.300; un 11,5%)
- S3 Sedán: US$79.700 (bajó US$10.400; un 11,5%)
- RS3 Sedán: US$110.800 (bajó US$14.400; un 11,5%)
- A5 S line quattro: US$80.400 (bajó US$10.400; un 11,5%)
- A6 Sedán: US$100.400 (bajó US$14.900; un 12,9%)
- A6 allroad: US$106.700 (bajó US$15.800; un 12,9%)
- Q5 Advanced: US$79.100 (bajó US$10.300; un 11,5%)
- Q5 Advanced Plus: US$90.300 (bajó US$11.701; un 11,5%)
- Q5 Sportback Advanced: US$81.700 (bajó US$10.600; un 11,5%)
- Q5 Sportback S line: US$94.900 (bajó US$12.300; un 11,5%)
- SQ5 Sportback: US$118.600 (bajó US$15.400; un 11,5%)
- Q6 50 e-tron Performance: US$128.200 (bajó US$26.400; un 17,1%)
- Q7 55 TFSI S line quattro: US$132.500 (bajó US$19.600; un 12,9%)
- Q8 55 TFSI quattro: US$141.100 (bajó US$20.900; un 12,9%)
- RS Q8 Performance: US$250.500 (bajó US$37.100; un 12,9%)
Por otro lado, los modelos que no se veían afectados quedaron listados con los siguientes precios:
- A1 Sportback 30 TFSI: US$41.300
- A3 Sportback 1.4 TFSI: US$47.600
- A3 Sportback 1.4 TFSI Advanced: US$52.600
- A3 Sportback 2.0 TFSI S line: US$62.700
- A3 Sedán 1.4 TFSI: US$48.100
- A3 Sedán 1.4 TFSI Advanced: US$52.600
- A3 Sedán 2.0 TFSI S line: US$62.700
- A5 Serie: US$66.500
- A6 55 TFSI quattro: US$100.400
- Q2 35 TFSI Advanced: US$52.300
- Q2 40 TFSI quattro: US$58.700
- Q3 Advanced: US$58.900
- Q3 Advanced Plus (WPZ): US$65.100
- Q3 Sportback Advanced: US$61.000
- Q3 Sportback Advanced Plus (WPZ): US$66.900
En cuanto a las operaciones de marzo, desde Audi Argentina informaron que se entregarán boletos de compra con entrega en abril, para que los clientes abonen el vehículo con la reducción impositiva.
