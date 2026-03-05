Descuentos y precios congelados: qué pasó con los autos 0km tras la baja impositiva y la caída en ventas

Los precios en la industria automotriz vuelven a ser noticia, aunque esta vez no por aumentos, sino por todo lo contrario: algunos modelos registraron bajas de hasta casi un 30%, mientras que la gran mayoría decidió congelar sus precios para marzo.

Conviven en este mes, entonces, dos escenarios. Por un lado, el impacto de los cambios impositivos aprobados en el Congreso y, por el otro, la retracción en las ventas que generó nuevas políticas comerciales.

Así, aparecieron entonces modelos del mercado local que redujeron de manera significativa sus precios, principalmente a raíz de la eliminación del impuesto interno. Esta medida ya obtuvo luz verde en el Congreso y, según lo previsto, comenzaría a regir a partir de abril.

Sin embargo, ante la posibilidad de una desaceleración en el ritmo de ventas, varias automotrices decidieron adelantarse a la fecha de entrada en vigencia del cambio impositivo y anunciaron fuertes rebajas ya en sus listas de precios de marzo.

Un ejemplo es el de Mercedes-Benz, representada en la Argentina por Prestige Auto, que incluso antes de que el Congreso sancionara la eliminación del impuesto al lujo, la compañía ya había aplicado algunos descuentos en la práctica (no en su lista de precios) para evitar una caída en las ventas.

Ahora, con la aprobación legislativa confirmada, la marca difundió su lista correspondiente a abril, en la que ya se reflejan las rebajas vinculadas con la eliminación del tributo, que van desde aproximadamente un 13% en los casos más bajos hasta casi un 20% en algunos modelos, como el GLE 450 4MATIC, que en abril se encontrará por US$164.900 (bajó US$40.100).

GLE 450 4MATIC

Durante febrero, antes de que el Congreso sancionara la eliminación del impuesto interno, DS Automobiles, la marca de lujo francesa, ya había reconfigurado los precios del DS 7 en el mercado local, tanto en su versión Pallas como en la híbrida enchufable llamada E-Tense.

Por un lado, la variante Pallas pasó a ofrecerse a US$52.500, lo que representó una baja del 16% frente a los US$62.700 que costaba anteriormente. En tanto, la versión híbrida enchufable registró una reducción del 20% y quedó con un precio de US$72.000, cuando antes se comercializaba a US$90.000.

DS 7 E-Tense

Ya a fines de febrero, y tras la última aprobación que faltaba en el Senado, Ford también anunció una baja en sus precios que en algunos casos llega hasta casi un 30%. En este caso confluyen dos factores: por un lado, la eliminación del impuesto interno y, por el otro, el cupo de 10.000 vehículos sin arancel extrazona del 35%, que surge del acuerdo comercial firmado entre la Argentina y Estados Unidos.

En ese contexto, algunos modelos de la marca registraron reducciones significativas. Por ejemplo, el Mustang GT bajó un 27%, al pasar de US$90.000 a US$65.000. En tanto, el Mustang Dark Horse (que llegará al mercado en abril debido a que actualmente no hay stock) pasó de US$97.000 a US$75.000, lo que representa una baja cercana al 22%. También hubo descuentos en Bronco Badlands y las F-150.

Ford Mustang Dark Horse

Durante los primeros días de marzo, otras automotrices también bajaron sus precios, como es el caso de Toyota y Lexus. Por ejemplo, el Toyota Crown registró una baja del 13%, ya que redujo su valor en US$12.500 y ahora se ofrece por US$80.500; mientras que los Lexus también registraron reducciones cercanas al 13%, que provocaron bajas de hasta US$38.000, como es el caso del LS 500 h Executive.

El Toyota Land Cruiser 300 baj unos US$25.300, quedando en US$164.000

En el caso de Audi, le confirmó a LA NACION que esperarán a la publicación en el Boletín Oficial para determinar la vigencia de la quita del impuesto. Aún así, remarcaron que el impacto será inmediato y que la baja de precios rondaría entre un 10% y 12%. BMW, por su parte, seguirá esos pasos.

Precios congelados en modelos no alcanzados por el impuesto

En paralelo, marzo sorprendió con precios congelados en todas las automotrices. Esto también se explica, en parte, por la baja en el ritmo de ventas. En febrero se registró una caída interanual del 6%, ya que durante el segundo mes del año se comercializaron 42.277 autos 0km, mientras que en febrero de 2024 se habían registrado 44.759 unidades, según un informe de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).

Febrero de 2025 registr una cada del 6% interanual en la venta de 0km

En consecuencia, alcanzados o no por el impuesto, Ford, Toyota, Volkswagen, Renault, Chevrolet, el Grupo Stellantis (Fiat, Peugeot, Citroën, DS y RAM) y Nissan mantuvieron el precio de sus autos sin cambios para marzo.

Si bien algunas automotrices venían aplicando aumentos en los meses previos a marzo, también hay casos como el de Hyundai, que no registra modificaciones en sus precios por cuarto mes consecutivo.