Estos son los 10 modelos de motos más vendidos

El mercado de las motos atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. Entre enero y mayo se comercializaron 369.468 unidades 0km, lo que representó un crecimiento del 43,2% respecto del mismo período del año pasado, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Con más de 360.000 unidades patentadas en apenas cinco meses, las perspectivas para el sector son ampliamente positivas; de mantenerse el ritmo actual, el mercado podría superar las 800.000 operaciones al cierre de 2026, una cifra que lo ubicaría entre los mejores desempeños de los últimos años. Incluso, algunos referentes de la industria ya proyectan que el mercado podría alcanzar el millón de unidades comercializadas en 2027.

Este desempeño fue impulsado, en gran medida, por los 66.851 patentamientos registrados en mayo, una cifra que representó un crecimiento del 25,4% frente al mismo mes de 2025. Si bien el sector registró una caída mensual del 17,8% respecto de abril, el nivel de actividad continúa siendo elevado y confirma el gran momento que atraviesa el segmento.

Dentro de este escenario sobresalen, principalmente, los modelos de baja cilindrada, que representan cerca del 80% de las ventas totales del mercado. Este tipo de motos, valoradas por su menor precio y bajos costos de mantenimiento, dominaron el listado de las más vendidas.

En gran medida, esto se explica porque muchas de ellas no solo son utilizadas como medio de movilidad personal, sino también como herramienta de trabajo.

Así quedó conformado el ranking de los 10 modelos más vendidos del mercado de motos en el acumulado anual hasta mayo inclusive:

Honda Wave 110S: 34.997 unidades vendidas.

34.997 unidades vendidas. Gilera Smash: 32.616 unidades.

32.616 unidades. Keller KN110-8: 32.069 unidades.

32.069 unidades. Motomel B110: 24.375 unidades.

24.375 unidades. Corven Energy 110: 21.587 unidades.

21.587 unidades. Mondial LD 110 Max: 13.878 unidades.

13.878 unidades. Motomel S2 150: 8001 unidades.

8001 unidades. Zanella ZB 110 Z3 ST: 7535 unidades.

7535 unidades. Zanella ZB 110: 6923 unidades.

6923 unidades. Honda GLH 150: 6153 unidades.

La Honda Wave es el modelo más vendido del año

Los números reflejan una tendencia clara: las motos urbanas y de baja cilindrada continúan siendo las preferidas de los argentinos. Su menor costo frente a un automóvil, combinado con el ahorro en combustible y mantenimiento, las posiciona como una solución de movilidad cada vez más elegida.