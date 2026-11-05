Estos son los 26 SUV que menos nafta consumen en la Argentina

Al momento de comprar un auto, uno de los principales factores a tener en cuenta es el consumo. Pero quien pasa la semana entre semáforos y embotellamientos no debe hacer la misma cuenta que quien acumula kilómetros en la ruta. Al elegir un SUV que gaste poca nafta, esa diferencia merece atención, ya que incluso dos autos que empatan en el consumo promedio pueden mostrar resultados distintos según el tipo de recorrido.

El Fiat Pulse 1.3 automático y el Volkswagen Nivus 1.0 turbo manual son una buena muestra de este escenario. Ambos declaran 6,1 litros cada 100 kilómetros en el ciclo mixto, que combina el uso urbano y extraurbano. Sin embargo, el Fiat informa menos gasto en ciudad y el Volkswagen, fuera de ella. Para el bolsillo, ese empate puede dejar de serlo según dónde se use el auto.

El Volkswagen Nivus declara 6,1 litros cada 100 kilómetros en el ciclo mixto

La diferencia se vuelve más marcada cuando entran en juego algunos híbridos. Entre los 26 SUV de esta comparación, el Toyota Yaris Cross híbrido tiene el menor consumo mixto declarado, con 3,9 litros cada 100 kilómetros. Lo siguen el Fiat 600 Hybrid, con 4, y el Toyota Corolla Cross híbrido, con 4,4. Los tres quedan por debajo de todos los nafteros sin asistencia eléctrica incluidos en el cuadro, pero la ventaja del primero cambia mucho entre un recorrido y otro.

Los consumos de los SUV más patentados de la Argentina

En ciudad, por ejemplo, el Yaris Cross declara 3,3 litros cada 100 kilómetros y el Chevrolet Tracker, 9,3. La distancia entre ambos es de seis litros. Fuera de la ciudad, esa brecha se reduce a 1,3: el Toyota informa 4,3 litros y el Chevrolet, 5,6. Para quien busca gastar menos, la proporción de kilómetros que hace entre semáforos puede pesar tanto como el promedio que figura en la ficha.

Esas cifras, desde luego, no anticipan exactamente qué pasará al llenar el tanque. El tránsito, la velocidad o incluso el uso del aire acondicionado pueden cambiar el consumo. Además, los valores oficiales hay que leerlos como resultados declarados de ensayos, cuyas condiciones no siempre coinciden, y no como un gasto garantizado en la práctica.

La oferta híbrida también llega al SUV más patentado de septiembre, el Ford Territory. Su versión Trend Híbrida declara 4,9 litros de consumo mixto. Otra alternativa es el BAIC BJ30 Hybrid 4x2, con 5,85 litros cada 100 kilómetros, aunque la marca no precisa a qué ciclo corresponde ese registro.

El Ford Territory Híbrido declara 4,9 litros de consumo mixto

De todos modos, llevar la denominación híbrido no asegura un lugar entre los más ahorradores. El Jeep Avenger y el Chery Tiggo 7 Pro Hybrid, que utilizan asistencia eléctrica ligera, informan 6,1 y 8,2 litros mixtos, respectivamente. Esto se da porque no todos los sistemas eléctricos asisten al motor de la misma manera, y tampoco son iguales el tamaño y las prestaciones de los vehículos.

Para quienes miran un SUV naftero sin asistencia eléctrica, el Renault Kardian 1.0 turbo automático ofrece el menor promedio declarado de la selección, con 5,7 litros cada 100 kilómetros. El Nissan Kicks 1.0 turbo queda muy cerca, con 5,9. Pero al salir de la ciudad el orden se invierte: el Nissan informa 4,8 litros y el Renault, 5,2. Un conductor que viaje con frecuencia encontrará ahí una diferencia que el promedio dejaba oculta.

El Renault Kardian ofrece el menor consumo declarado entre los nafteros sin asistencia eléctrica

Los híbridos enchufables exigen una cuenta diferente, ya que sus cifras de nafta pueden resultar muy bajas pero una parte del recorrido se paga al recargar la batería, por más que sea un número considerablemente menor. Para saber cuánto cuestan esos kilómetros hay que sumar el precio de la electricidad y considerar con qué frecuencia se enchufa el auto, cuánta carga tiene y qué distancias recorre. Por ese motivo quedaron afuera de esta comparación, que reúne nafteros e híbridos sin enchufe. La nafta, a su vez, es solo una parte del presupuesto del auto. Seguro, patente y servicios también influyen en lo que cuesta mantenerlo.