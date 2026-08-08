Estos son los autos 0km que se consiguen por menos de 33 millones de pesos

Poder comprar este mes el auto 0 km más barato de la Argentina requiere un desembolso mínimo de $24.843.000. Ese es el equivalente en pesos del JMEV Easy 3, un modelo eléctrico chino cuyo precio de lista es de US$16.900 y que desplazó a las alternativas tradicionales del primer puesto al bajar su valor a fines de julio.

El relevamiento realizado por este medio contempla los precios de lista de las versiones de entrada, sin incluir posibles bonificaciones, promociones comerciales o condiciones especiales de financiación. A su vez, para ordenar los modelos cotizados en dólares se utilizó el valor del tipo de cambio oficial informado por el Banco Nación al cierre de esta nota ($1470), por lo que su posición puede variar junto con la cotización.

La actualización de valores y cambios en las posiciones se produce en un mercado que volvió a retroceder durante julio. En el séptimo mes del año se patentaron 43.758 vehículos, un 7,7% menos que en junio y un 30,3% por debajo de julio de 2025. El acumulado alcanzó las 339.359 unidades, con una caída interanual del 12,8%, según el informe mensual de patentamientos de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA).

El Renault Kwid naftero cayó al segundo puesto pero sigue entre los más accesibles

En ese escenario, la ampliación de la oferta y la llegada de nuevos competidores modificaron el segmento de entrada. Cinco de los diez modelos más económicos tienen precios expresados en dólares, mientras que el resto mantiene sus valores en pesos.

JMEV Easy 3: US$16.900 (o $24.843.000)

US$16.900 (o $24.843.000) Renault Kwid: $27.740.000

$27.740.000 Hyundai HB20: $27.900.000

$27.900.000 Volkswagen Polo Robust: $29.481.100

$29.481.100 Fiat Mobi: $30.210.000

$30.210.000 JAC S2 MT Intelligent: US$20.900 (o $30.723.000)

US$20.900 (o $30.723.000) MG3 ICE: US$20.900 (o $30.723.000)

US$20.900 (o $30.723.000) Kaiyi X3: US$22.000 ($32.340.000)

US$22.000 ($32.340.000) Chevrolet Onix: $32.457.900

$32.457.900 Suzuki Swift Hybrid: US$22.400 ($32.928.000)

El Hyundai HB20 completa el podio al figurar a unos $27.900.000

La primera alternativa fuera de la lista es el Fiat Argo, cuyo precio de $33.040.000 lo deja apenas $112.000 por encima del Suzuki Swift Hybrid. Luego aparecen otros modelos de marcas tradicionales como el Peugeot 208, a $33.870.000; el Fiat Cronos a unos $34.010.000 y el Citroën C3, que figura a $34.620.000.