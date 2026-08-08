Estos son los autos 0km que se consiguen por menos de 33 millones de pesos

El ranking incluye modelos eléctricos, híbridos y a combustión; cuáles quedaron afuera por poca diferencia
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Poder comprar este mes el auto 0 km más barato de la Argentina requiere un desembolso mínimo de $24.843.000. Ese es el equivalente en pesos del JMEV Easy 3, un modelo eléctrico chino cuyo precio de lista es de US$16.900 y que desplazó a las alternativas tradicionales del primer puesto al bajar su valor a fines de julio.
El relevamiento realizado por este medio contempla los precios de lista de las versiones de entrada, sin incluir posibles bonificaciones, promociones comerciales o condiciones especiales de financiación. A su vez, para ordenar los modelos cotizados en dólares se utilizó el valor del tipo de cambio oficial informado por el Banco Nación al cierre de esta nota ($1470), por lo que su posición puede variar junto con la cotización.
La actualización de valores y cambios en las posiciones se produce en un mercado que volvió a retroceder durante julio. En el séptimo mes del año se patentaron 43.758 vehículos, un 7,7% menos que en junio y un 30,3% por debajo de julio de 2025. El acumulado alcanzó las 339.359 unidades, con una caída interanual del 12,8%, según el informe mensual de patentamientos de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA).
En ese escenario, la ampliación de la oferta y la llegada de nuevos competidores modificaron el segmento de entrada. Cinco de los diez modelos más económicos tienen precios expresados en dólares, mientras que el resto mantiene sus valores en pesos.
- JMEV Easy 3: US$16.900 (o $24.843.000)
- Renault Kwid: $27.740.000
- Hyundai HB20: $27.900.000
- Volkswagen Polo Robust: $29.481.100
- Fiat Mobi: $30.210.000
- JAC S2 MT Intelligent: US$20.900 (o $30.723.000)
- MG3 ICE: US$20.900 (o $30.723.000)
- Kaiyi X3: US$22.000 ($32.340.000)
- Chevrolet Onix: $32.457.900
- Suzuki Swift Hybrid: US$22.400 ($32.928.000)
La primera alternativa fuera de la lista es el Fiat Argo, cuyo precio de $33.040.000 lo deja apenas $112.000 por encima del Suzuki Swift Hybrid. Luego aparecen otros modelos de marcas tradicionales como el Peugeot 208, a $33.870.000; el Fiat Cronos a unos $34.010.000 y el Citroën C3, que figura a $34.620.000.