Estos son los nuevos precios de todos los modelos de Ford

Las automotrices realizaron ajustes en los últimos dos meses en los valores de sus listas; cómo quedaron los modelos del óvalo
El sector automotor continúa con las ventas en alza, marcando un septiembre con 55.827 vehículos vendidos, lo que representó un 1,7% más que en agosto y un 27,8% superior respecto a su comparación interanual.
En lo que refiere a la política de aumentos de las automotrices, los primeros meses las subas se ubicaron por debajo de la inflación. Sin embargo, a raíz de distintas políticas propias de cada marca y los movimientos cambiarios, en los últimos dos meses, el promedio de aumento estuvo en torno al 4%.
El desafío tanto para las terminales como para importadores es definir la política de precios que mejor se adapte a sus beneficios en medio de un mercado mucho más competitivo producto de la llegada de más marcas y modelos. Para ello, cada automotriz eligió para este mes un rumbo y en el caso de Ford optaron por realizar una suba del 3,8% en promedio para este mes, quedando sus precios de lista de la siguiente manera:
Precios de Ford para octubre 2025
RANGER
4X2:
- XL: $47.485.500
- XLS MT: $55.014.400
- XLT Biturbo 4x2 AT: $63.397.320
4X4:
- XL: $54.496.930
- XLS V6 3.0L: $66.624.100
- Black MT: $64.709.500
- XLT Biturbo AT: $68.673.630
- LTD Biturbo AT: $74.356.920
- LTD+ V6 AWD AT: $82.903.740
TERRITORY
- SEL: $46.000.500
- Titanium: $55.456.800
BRONCO SPORT
- Big Bend 1.5L 4WD AT: $59.569.000
- Badlands 2.0L 4WD AT: $66.318.100
MAVERICK
- Maverick XLT: $52.768.000
- Maverick Tremor: $63.026.900
- Maverick Lariat: $60.325.090
KUGA HÍBRIDO
- Platinum: $79.885.300
BRONCO
- Badlands: $142.608.000
RANGER RAPTOR
- Ranger Raptor 3.0L V6: $119.791.100
F-150
- Lariat híbrida: $128.347.200
- Tremor: $135.477.600
- Raptor: $163.999.200
EVEREST
- Titanium: $87.049.300