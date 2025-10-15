Un nuevo SUV que se vende en la Argentina sacó cinco estrellas en un test de seguridad

En una nueva edición de los crash tests que realiza Latin NCAP, la organización encargada de evaluar la seguridad de los vehículos que se comercializan en el mercado latinoamericano, probaron dos modelos que se venden en la Argentina y se presentaron hace poco: el Citroën Basalt, que obtuvo cero estrellas, y el SUV para el segmento C (compacto) Hyundai Tucson, que logró la máxima calificación.

Este último se fabrica en dos lugares, Corea del Sur y República Checa. Del segundo salen los vehículos para Europa que se caracterizan por tener una distancia entre ejes menor, mientras que el de origen asiático, de mayores medidas, es el que se ofrece aquí.

El modelo obtuvo cinco estrellas de calificación, gracias a que logró un puntaje del 84% en la protección al ocupante adulto, un 92% en la protección del ocupante infantil, un 75% de protección para peatones y un 96% en lo que concierne a los sistemas de asistencia a la seguridad. Viene con seis airbags desde su versión base (la entidad que prueba los vehículos solo tiene en cuenta las características de las alternativas de entrada de gama).

Prueba de choque del Hyundai Tucson

Realizando un recorrido histórico sobre el rendimiento del modelo en materia de seguridad, el Tucson fue evaluado por primera vez en 2022 bajo los protocolos actuales de Latin NCAP, cuando ofrecía solo dos airbags frontales de serie y obtuvo una calificación de cero estrellas. Meses después, la marca estandarizó las bolsas de aire laterales y de cortina (así como el ESC) y el SUV fue evaluado nuevamente en 2022, alcanzando tres estrellas.

Prueba de choque Hyundai Tucson Latin NCAP 2025

En ese momento ofrecía ADAS opcionales, pero su volumen no era suficiente para cumplir las exigencias mínimas de disponibilidad del organismo de pruebas y lograr puntuar para la calificación de estrellas. Finalmente, en 2025 Hyundai presentó la versión con actualizaciones estéticas y de equipamiento, que incluye una mayor disponibilidad de tecnologías ADAS, cumpliendo así con los requisitos de Latin NCAP en referencia a volumen.

Prueba de choque Hyundai Tucson Latin NCAP 2025

“El primer resultado de cinco estrellas para Hyundai en Latin NCAP demuestra los esfuerzos del fabricante por implementar un cambio drástico hacia vehículos más seguros y es bien recibido por Latin NCAP y los consumidores. Esperamos con interés que los próximos modelos de Hyundai mantengan la línea de vehículos más seguros”, comentó Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP.

Para entender el funcionamiento de las pruebas de choque hay que entender que su trabajo no consiste en validar el equipamiento declarado por los fabricantes, sino en medir con precisión cómo se comportan estos ante distintos tipos de impacto o maniobras extremas. Por lo tanto, la calificación final —que va de cero a cinco estrellas— se basa en el rendimiento comprobado del vehículo, no en sus promesas.