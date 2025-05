Exploraban un barco hundido de la Segunda Guerra Mundial y descubrieron algo inesperado que intrigó a todos

Un vehículo clásico de época fue hallado a bordo del USS Yorktown, el emblemático portaaviones estadounidense que se hundió en 1942 tras un ataque japonés en plena Segunda Guerra Mundial. El descubrimiento, inesperado, sorprendió tanto a los historiadores como al equipo de exploración submarina de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que recientemente envió una cámara remota para explorar los restos del navío.

El Yorktown yace a unos 5000 metros de profundidad en el fondo del océano, a 1600 kilómetros al noroeste de Honolulu, en Hawái. En una nueva expedición localizaron a este modelo por primera vez, pasando inadvertido en las otras incursiones.

El hallazgo se realizó el pasado 19 de abril, cuando la expedición de NOAA Ocean Exploration inspeccionaba el portaaviones con un vehículo operado a distancia. En ese momento, la cámara captó la silueta de un auto clásico, ubicado en posición vertical cerca del ascensor número tres, junto a los restos de la nave. Los investigadores identificaron la unidad como un Ford Super Deluxe Woody de 1940-1941, color negro, un modelo emblemático de carrocería de madera que, pese al tiempo transcurrido, aún conserva algunos elementos reconocibles.

Entre los detalles visibles se destacan su forma cuadrada y vertical, el techo de lona, el parachoques cromado, la rueda de auxilio trasera y otros componentes como pasos de rueda ensanchados, ventanillas rectangulares, parabrisas dividido y faros con luces de estacionamiento integradas. La placa delantera, aunque corroída, todavía deja ver parcialmente la inscripción “Ship Service”.

El Ford Super Deluxe Woody característico por su forma cuadrada y vertical, el techo de lona, el parachoques cromado y la rueda de auxilio trasera

El hallazgo suscitó una serie de interrogantes entre los especialistas, incluyendo una pregunta que se escuchó durante la transmisión en vivo de la expedición, según menciono el medio británico The Sun: “¿Por qué hay un auto en este barco?”. Lo llamativo es que la presencia del vehículo no figura en los registros conocidos, y hasta el momento, no hay certezas sobre su función o propósito a bordo del Yorktown.

Entre las hipótesis que se manejan, una sugiere que el modelo podría haber estado estacionado sobre la cubierta durante una escala del buque en Pearl Harbor, donde se realizaron reparaciones de emergencia tras la Batalla del Mar del Coral. Otra posibilidad es que haya pertenecido a un oficial de alto rango, como el contralmirante Frank Fletcher, quien encabezó el grupo de tareas en las batallas del Mar del Coral y Midway.

El Ford Super Deluxe hundido en las profundidades del pacífico (créditos: National Oceanic and Atmospheric Administration)

Lo cierto es que, aunque los Ford Super Deluxe eran comunes como vehículos de apoyo terrestre para personal de la Armada y el Ejército, no se ha encontrado evidencia previa de que una versión “Woody” haya estado en servicio naval a bordo de un portaaviones. Por eso, algunos investigadores consideran que se trata de un caso excepcional.

El Ford fue registrado formalmente durante la séptima inmersión de la expedición ROV, el pasado 20 de abril. Su posición, en el hangar del Yorktown, refuerza la teoría de que pudo haber sido transportado para reparaciones o como parte del equipamiento del barco mientras se encontraba en puerto.

El histórico portaaviones USS Yorktown, fue uno de los primeros portaaviones de la Armada de los Estados Unidos (Newport News)

El USS Yorktown (CV-5), nombrado en honor a una batalla clave de la Guerra de Independencia estadounidense, fue uno de los primeros portaaviones de la Armada de los Estados Unidos. Participó en combates decisivos en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

En mayo de 1942 intervino en la Batalla del Mar del Coral —el primer enfrentamiento naval librado completamente por aviones embarcados— y, tras sufrir daños, fue reparado en tiempo récord en Pearl Harbor para reincorporarse a la flota en la Batalla de Midway, apenas semanas después.

Durante ese enfrentamiento, clave en el devenir del conflicto en el Pacífico, los aviones del Yorktown contribuyeron al hundimiento de dos portaaviones japoneses. Sin embargo, el navío fue atacado nuevamente por bombarderos y torpederos nipones y más tarde recibió el impacto de un torpedo lanzado por un submarino enemigo. La tripulación se vio obligada a abandonar el barco, que finalmente se hundió el 7 de junio de 1942 a unos 320 km al noreste de Midway.

Clave en el conflicto en el Pacífico, el navío se hundió el 7 de junio de 1942 a unos 320 km al noreste de Midway (créditos: National Oceanic and Atmospheric Administration)

El hallazgo del vehículo, más de 80 años después del hundimiento del Yorktown, abre una nueva línea de investigación sobre la historia de uno de los buques más emblemáticos del conflicto en el Pacífico y suma una incógnita inesperada al legado de aquel portaaviones. Mientras los investigadores analizan las imágenes en busca de respuestas, el descubrimiento del Super Deluxe no hace más que reforzar el interés por la historia viva que descansa en el fondo del océano.