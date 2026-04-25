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Cuánto cuesta llenar el tanque del auto este mes

El conflicto en Medio Oriente repercutió en el valor del crudo a nivel mundial y, en consecuencia, en el precio final de la nafta

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El precio promedio del litro de nafta súper en las estaciones de YPF de la Ciudad ronda los $2000
El precio promedio del litro de nafta súper en las estaciones de YPF de la Ciudad ronda los $2000Santiago Filipuzzi

El precio del combustible vuelve a estar en la mira. Como consecuencia de la suba del precio internacional del petróleo (impulsada, entre otros factores, por el conflicto en Medio Oriente) el valor del crudo registró un incremento a nivel global y, en consecuencia, el precio de la nafta en la Argentina volvió a subir respecto del mes anterior.

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En este contexto, según datos del sitio Surtidores.com.ar, que releva información oficial de YPF en la Ciudad de Buenos Aires, así quedaron, en promedio, los nuevos precios por litro en abril de 2026:

  • Nafta súper: $1999
  • Nafta premium: $2207
  • Gasoil súper: $2065
  • Gasoil premium: $2271

En ese escenario, uno de los autos más vendidos del mercado es el Fiat Cronos, un modelo que se fabrica en la Argentina y cuenta con un tanque de 48 litros. En ese marco, llenarlo con nafta súper tiene un costo aproximado de $95.952, aunque puede variar según la compañía de la estación de servicio y la ubicación.

Llenar el tanque del Fiat Cronos con nafta súper ronda los $95.952
Llenar el tanque del Fiat Cronos con nafta súper ronda los $95.952

En el mercado de usados, el Volkswagen Gol y el Gol Trend encabezan el ranking de los más vendidos mes a mes. Con un tanque de 55 litros, llenarlo con nafta súper tiene un costo cercano a $109.945, dependiendo del precio vigente en surtidor.

Llenar el tanque de un Volkswagen Gol con nafta súper ronda los $109.945
Llenar el tanque de un Volkswagen Gol con nafta súper ronda los $109.945

En cuanto a las pick ups, que utilizan gasoil, hay que calcular sobre una base de $2065 por litro para el diésel común. De esta manera, una Toyota Hilux, el modelo más vendido del mercado, con una capacidad de 80 litros, requiere un gasto aproximado de $165.200 (con el gasoil más accesible) para llenar el tanque.

Llenar el tanque de una Toyota Hilux con diésel común ronda los $165.200
Llenar el tanque de una Toyota Hilux con diésel común ronda los $165.200

Cómo ahorrar combustible al manejar

Ahorrar combustible al manejar no depende de una única fórmula, sino de una serie de hábitos que, aplicados en conjunto, pueden marcar una diferencia significativa en el consumo. Uno de los principales es mantener una conducción suave y constante: más allá de la velocidad, lo importante es evitar aceleraciones y frenadas bruscas, ya que obligan al motor a trabajar de más y elevan el gasto.

Otro punto clave es el uso del aire acondicionado. Si bien aporta confort, también exige un esfuerzo adicional del motor y puede incrementar el consumo hasta en un 10%, especialmente en trayectos cortos. Sin embargo, circular con las ventanillas abiertas tampoco es siempre la mejor solución, ya que genera resistencia aerodinámica y obliga al vehículo a exigir más potencia para avanzar.

Una presión adecuada en los neumáticos ayuda a reducir el consumo de combustible
Una presión adecuada en los neumáticos ayuda a reducir el consumo de combustibleIstock

En rutas o autopistas, el control de crucero se convierte en un gran aliado. Este sistema permite mantener una velocidad constante sin intervenir sobre el acelerador, lo que ayuda a evitar variaciones innecesarias y mejora la eficiencia. Su uso es especialmente efectivo en tramos largos y planos, donde las condiciones del camino son estables.

Por último, un aspecto muchas veces subestimado es la presión de los neumáticos. Circular con la presión incorrecta aumenta la resistencia al rodamiento y, en consecuencia, el consumo de combustible. Por eso, se recomienda controlarla periódicamente y ajustarla según las indicaciones del fabricante, sobre todo antes de viajes largos o cuando el vehículo va cargado.

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