Buscaban lugares abandonados y encontraron un galpón con autos emblemáticos: desde un Toyota Corolla hasta un Honda de los setenta

Una pareja creadora de contenido dedicada a explorar lugares abandonados, responsable del canal de YouTube Exploring the Unbeaten Path, se propuso un nuevo desafío al enterarse de la existencia de un galpón en Portugal repleto de autos clásicos japoneses abandonados, un verdadero tesoro para los fanáticos del mundo motor.

Fieles a su estilo, emprendieron la travesía sin conocer con exactitud la ubicación, lo que terminó complicando el viaje desde el inicio. Mientras se dirigían al lugar, el auto que manejaban quedó encajado en un camino de tierra, ya que no contaba con tracción en las cuatro ruedas.

Ante la imposibilidad de sacarlo por sus propios medios, decidieron caminar hasta un pueblo cercano para pedir ayuda. “Es la primera vez en mi vida que me quedo con el vehículo enterrado, y eso que manejé por todo el mundo. Esto es una pesadilla”, comentó entre risas el aventurero.

Luego de varios intentos, lograron sacar el auto del barro. Al día siguiente, retomaron la aventura y finalmente llegaron al destino que buscaban. Allí se encontraron con un galpón que, según pudieron observar, habría sido una antigua fábrica que intentaron remodelar, aunque el proyecto aparentemente no llegó a concretarse.

Así luce por fuera el galpón con autos de origen japonés Exploring the Unbeaten Path

De hecho, en los alrededores ya se podían ver algunos vehículos abandonados, una primera señal de lo que iban a encontrar. Sin embargo, decidieron comenzar la exploración por las unidades que estaban resguardadas debajo de la estructura, donde el paso del tiempo parecía haberlas conservado un poco más.

Los autos clásicos más destacados que encontraron

En ese sector encontraron varias unidades antiguas de Toyota, en su mayoría correspondientes al Corolla 1200 que, según el creador de contenido, datan de la década del 70. Estaban cubiertos de polvo, con signos de óxido y prácticamente inmovilizados desde hace años.

Toyota Corolla 1200 Exploring the Unbeaten Path

Toyota Corolla 1200 Exploring the Unbeaten Path

Frente al icónico sedán de Toyota había un Honda, visto de frente, cuyo modelo no pudieron identificar con precisión. Sin embargo, por su diseño se asemeja al Civic de primera generación, un modelo que hasta el día de hoy se mantiene como un emblema de la marca y que también sería de la década del 70.

Honda Civic primera generación Exploring the Unbeaten Path

Luego de estos hallazgos, forzaron la puerta y accedieron al interior del galpón, donde encontraron aún más autos clásicos y terminaron de confirmar que se trataba de una antigua fábrica abandonada.

Según el explorador, la mayor parte de los vehículos encontrados eran japoneses y de la década del 70.

Interior del galpón Exploring the Unbeaten Path

Uno de los modelos que logró reconocer fue una Toyota Corona de 1966, en este caso una versión pickup de caja simple. Este tipo de configuraciones eran comunes en la época, con una mecánica sencilla y robusta, pensadas para el trabajo y el uso utilitario, lo que explica su durabilidad incluso décadas después.

Toyota Corona Exploring the Unbeaten Path

Toyota Corona Exploring the Unbeaten Path

Respecto a otras marcas, también mostró el hallazgo de un Subaru FF-1, otro clásico de mismo origen que los anteriores, reconocido por ser uno de los primeros modelos de la marca con tracción delantera y por su diseño compacto característico de la época.

Subaru FF-1 Exploring the Unbeaten Path

También, entre la multitud destacaba un Datsun B210 de 1973. Este modelo era conocido por su confiabilidad y bajo consumo, de hecho, fue uno de los exponentes más populares de la marca en esa época.

Datsun B210 Exploring the Unbeaten Path

Datsun B210 Exploring the Unbeaten Path

Por mencionar otra automotriz, también encontraron un Mitsubishi Colt Galant, un modelo que marcó los primeros pasos de la marca en su expansión internacional y que se destacó en su época por su diseño sencillo, mecánica confiable y enfoque práctico para el uso diario.

Mitsubishi Colt Galant Exploring the Unbeaten Path

Mitsubishi Colt Galant Exploring the Unbeaten Path

En cuanto a la colección, fue simplemente documentada para la realización del video. No fue informado si los vehículos tendrán algún destino en particular o si se buscará a sus dueños originales para la devolución.