LA NACION

Exportan el 80% de lo que producen y por día envían 300 autos al puerto: la experiencia de vender al exterior

Toyota envía 300 unidades diarias a Terminal Zárate para su venta en el exterior; el 80% de su producción local es enviada a 22 países de América Latina

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
RedactorFernando Torres Ullmer
Esta compañía logró comercializar hasta noviembre unas 93.714 unidades 0km
Esta compañía logró comercializar hasta noviembre unas 93.714 unidades 0kmGaston Colla Fotografia

La Argentina se consolidó como un polo productivo clave para la industria automotriz, especialmente en el segmento de las pickups, siendo el cuarto país con mayor volumen de fabricación de camionetas en el mundo. Ese potencial no se explica sólo por la demanda local, sino por su enorme capacidad exportadora.

Adiós a Android Auto y Apple CarPlay: una automotriz dejaría de ofrecerlos en sus vehículos

Un caso claro es el de Toyota, la terminal que lidera las ventas en lo que va del año, con 93.714 patentamientos hasta noviembre, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Esta firma exporta desde la Argentina el 80% de todo lo que fabrica a 22 países de América Latina, con Brasil como destino principal con un 40% del total de sus envíos.

Proceso de exportación de Toyota vía marítima
Proceso de exportación de Toyota vía marítima

Estos números reflejan, por un lado, el rol fundamental que cumplen las exportaciones para la planta de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, y por otro, la demanda que esta fábrica genera en otros países.

“En la Argentina producimos tres modelos: la Hilux, la SW4 y hace poco se sumó la Hiace. Cada unidad se demora unas 19 horas de fabricación de principio a fin y salen de la fábrica cada 90 segundos”, comentó Ezequiel Vallejos Meana, director de Asuntos Corporativos de Toyota Argentina. Con ese ritmo, la planta alcanza un volumen anual de aproximadamente 180.000 unidades de Hilux y SW4.

El proceso de exportación, en detalle

Una vez que las unidades están listas y en óptimas condiciones en las puertas de la planta de Zárate, se despachan la mitad vía terrestre (40 camiones diarios) y la otra mitad vía marítima (44 camiones diarios).

Ocho de cada 10 vehículos que Toyota produce en la Argentina se exportan a la región
Ocho de cada 10 vehículos que Toyota produce en la Argentina se exportan a la regiónGaston Colla Fotografia

Cabe aclarar que, incluso en el caso de los envíos marítimos, todos los vehículos se trasladan primero desde la planta de Zárate hasta el puerto por vía terrestre. Es decir, cada unidad sale de la planta nipona a bordo de los tradicionales camiones “portaautos”.

Una vez que llegan a la Terminal Zárate, histórico puerto y de gran valor estratégico en la Argentina, se distribuyen dentro de las 70.000 posiciones que el complejo destina a las automotrices, según informó Gabriela Ardissone, gerente general de Murchison Vehículos Argentina.

Terminal Zárate recibe unas 300 unidades de la marca japonesa por día
Terminal Zárate recibe unas 300 unidades de la marca japonesa por díaGaston Colla Fotografia

Todos los días llegan 300 unidades de Toyota, un monto aproximado de 615.000 vehículos Hilux y SW4 en los últimos 10 años.

En detalle, el proceso de exportación comienza una vez fabricados los modelos. Al salir de la planta de la automotriz, arriban a Terminal Zárate y son inspeccionados y preparados para subir al buque.

Antes de cargar y partir rumbo a otros países, desembarcan unidades de importación, como podrían ser los Yaris, Corolla y Corolla Cross. Una vez que el buque quedó vacío, suben los modelos de producción nacional para ser vendidos en el exterior.

Por Fernando Torres Ullmer
autos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Autos
  1. Crecen los casos de licencias de conducir falsas: hay multas de hasta $1,7 millones
    1

    Crecen los casos de licencias de conducir falsas: hay multas de hasta $1,7 millones

  2. Así es el Mercedes-Benz más barato que se vende en la Argentina
    2

    Así es el Mercedes-Benz más barato que se vende en la Argentina

  3. La razón por las que las persecuciones de la policía americana dejarán de ser cinematográficas
    3

    La razón por las que las persecuciones de la policía americana dejarán de ser cinematográficas

  4. Con qué y cómo hay que lavar el auto para que quede como nuevo
    4

    Con qué y cómo hay que lavar el auto para que quede como nuevo

Cargando banners ...