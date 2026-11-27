Cada verano, Ford detiene durante cuatro o cinco semanas la línea de montaje de la Ranger en General Pacheco, pero este año, el receso se extenderá a unos dos meses. Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica, explicó a LA NACION que la automotriz aprovechará la pausa para iniciar obras que requieren detener la producción y para reducir el stock que acumuló al prepararse para un mercado más grande respecto al que finalmente encontró.

La automotriz frenará para realizar obras en la planta y para reducir el stock Ford Argentina

Según el cronograma que Ford comunicó a sus proveedores, la producción se detendría los primeros días de diciembre y se retomaría el lunes 1° de febrero de 2027. Galdeano confirmó la duración durante la rueda de prensa en la que la marca presentó sus novedades para el próximo año. Al mismo tiempo, también adelantó que las obras requerirán un receso más largo de lo habitual a fines de 2027, cuando también se hará una parada similar.

Según explicó el ejecutivo, el sector de pintura quedó pendiente en la última modernización de la fábrica y su renovación figura entre los proyectos que Ford empezará a encarar en el futuro cercano. La compañía también prevé remodelar las oficinas y reorganizar el abastecimiento de piezas a la línea de montaje. Para esa tarea debe reorganizar el espacio que hoy ocupan dos comedores. La escala de esas obras obliga a hacerlas con la línea detenida.

La caída de la demanda y el ajuste de producción

A principios de año, Ford había planificado su producción y sus importaciones para un mercado argentino de entre 630.000 y 650.000 vehículos, un volumen que suponía un crecimiento cercano al 8% según sus cálculos. En San Pablo, Galdeano estimó que las ventas de la industria terminarán 2026 con una caída de alrededor del 13%. “Nos preparamos para eso. Nos preparamos en producción, en importar. Eso hizo que nosotros tengamos exceso de oferta y exceso de inventario en algunos momentos”, dijo.

Ford había planificado su producción y sus importaciones para un mercado argentino de entre 630.000 y 650.000 vehículos

La compañía ya había anticipado en julio que ajustaría la fabricación de la Ranger ante la menor demanda en la región. Desde octubre, el ritmo de montaje bajó de unas 380 a 315 unidades por día, una reducción de alrededor del 17%. Brasil es el principal destino de exportación de la pickup argentina. Según Galdeano, las tasas elevadas en ese mercado dificultan tanto la compra de vehículos como la actividad de sectores que usan la camioneta para trabajar, entre ellos el agro. En ese contexto, sostener el inventario también resulta más caro para Ford.

Desde la terminal esperan una leve recuperación de las ventas en la Argentina el año próximo o igual volumen que el actual. En Pacheco, la estimación de comienzos de año era fabricar entre 75.000 y 80.000 Ranger. Ahora, la automotriz calcula que cerrará 2026 con unas 70.000 unidades y que en 2027 producirá una cantidad similar o algo menor.

La planta de Ford en Pacheco está en las instancias finales para producir las versiones Tremor e híbrida enchufable de Ranger

Para el próximo año, la compañía tiene previstas dos incorporaciones a la gama de fabricación nacional, la Ranger Tremor y la Ranger híbrida enchufable. En ese sentido, Galdeano anticipó que la competencia entre las pickups medianas se intensificará con la renovación de varios modelos rivales y por eso necesitaban sumar opciones para sus consumidores.