Giro a la izquierda: la técnica correcta para evitar accidentes al volante

Los giros a la izquierda suelen generar confusión entre muchos conductores porque no en todos los lugares se aplican las mismas reglas. Según el marco marco legal, en la Argentina el giro a la izquierda está prohibido como norma general, salvo que exista una señal expresa que lo habilite, ya sea a través de un cartel, una flecha pintada en el pavimento o un semáforo con fase exclusiva que indique esa maniobra.

El motivo por el que suele estar prohibido es por una cuestión de seguridad vial, ya que en calles o avenidas de doble sentido de circulación, girar a la izquierda implica cruzar el flujo de tránsito que viene de frente, una situación que incrementa de manera significativa el riesgo de colisiones. Por eso, la normativa prioriza que este tipo de maniobras sólo se realicen cuando el diseño de la vía y la señalización lo habilitan.

Señal que prohíbe el giro a la izquierda

Además, como el carril izquierdo suele estar asociado al tránsito más rápido (por ejemplo, en avenidas), el giro permitido a la izquierda generalmente está acompañado por una dársena de espera.

A su vez, es clave utilizar la luz de giro con la antelación correspondiente antes de llegar a la dársena de giro. También antes de frenar por completo la marcha del vehículo se recomienda utilizar los espejos retrovisores para verificar que el vehículo que va por detrás cumpla con la distancia de seguimiento y que haya leído la maniobra de quien girará hacia la izquierda.

Por lo general, en avenidas, cuando no hay ninguna señalización que habilite el giro, el conductor, aún cuando necesite dirigirse hacia la izquierda, debe doblar a la derecha y retomar por otra calle para luego cruzar la avenida.

Siempre al girar a la izquierda se debe colocar la luz de giro Shutterstock - Shutterstock

Girar a la izquierda en un punto donde no está autorizado constituye una infracción de tránsito. Así que ante la duda, si no hay una señal que autorice el giro a la izquierda (cuando la circulación es de doble sentido), no se debe realizar.

Cabe destacar que no siempre que el giro a la izquierda está permitido también lo está el “giro en U” o retorno. Se trata de dos maniobras distintas, y para el retorno existen señales de tránsito específicas que deben autorizarlo de manera expresa.

Cuando no hay señalización, realizar un “giro en U” o retorno puede resultar especialmente peligroso, ya que implica invadir varios carriles, sorprender a otros conductores y generar situaciones de riesgo con peatones, ciclistas y vehículos que circulan en el entorno.