Grúas en la costa: qué localidades tienen capacidad para retirar autos

En plena temporada de verano, el movimiento turístico migra desde la Ciudad de Buenos Aires hacia las principales ciudades balnearias de la Costa Atlántica. Por eso, antes de emprender el viaje siempre es recomendable realizar una revisión mecánica del vehículo para minimizar cualquier inconveniente en ruta.

Sin embargo, si aún así surge una falla, ya sea relacionada con la motorización, un problema eléctrico o algo tan común como un neumático, y se necesita asistencia, las localidades de la costa cuentan con infraestructura para el retiro y remoción de vehículos.

De hecho, existen empresas con cobertura en todo el partido de La Costa, Dolores, Ruta 11, General Lavalle, San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Costa Chica, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este, Aguas Verdes, La Lucila del Mar, Costa Azul, San Bernardo, Mar de Ajó, Nueva Atlantis, Pinar del Sol y Costa Esmeralda, entre otras, lo que garantiza asistencia en los puntos turísticos más concurridos durante la temporada. El principal inconveniente suele ser la alta demanda, que en muchos casos supera la capacidad de grúas disponible en la zona y provoca demoras en la atención por parte de algunas empresas.

Otra opción independiente a las empresas locales es la ofrecida por el Automóvil Club Argentino (ACA) que, con alcance nacional, surge como alternativa ante desperfectos en ruta o en localidades alejadas a la radicación original del vehículo.

Qué revisarle al auto para evitar inconvenientes

Más allá de que el auto cuente con la Verificación Técnica Vehicular (VTV), los especialistas insisten en que es clave realizar chequeos adicionales para garantizar seguridad y evitar imprevistos en el camino. Se trata de una cuestión de prevención: un vehículo en mal estado no sólo puede arruinar el viaje, también puede derivar en un siniestro vial con consecuencias graves.

Durante el viaje, para mayor seguridad, se debe respetar una distancia de seguimiento de aproximadamente tres segundos Mauro V. Rizzi - LA NACIÓN

Uno de los puntos centrales es revisar los niveles de fluidos: aceite, refrigerante, líquido de frenos y el correspondiente al limpiaparabrisas. También es recomendable llevar una pequeña cantidad de aceite extra del mismo tipo que utiliza el motor para poder completar en caso de que sea necesario. A esto se suma la importancia de chequear luces, batería y sistema eléctrico, sobre todo si el viaje será largo o con climatización en uso permanente.

Otro apartado fundamental es el sistema de frenos y los neumáticos. Es importante comprobar que el pedal responda firme, sin vibraciones ni hundimientos, y verificar el estado de las pastillas. En cuanto a las cubiertas, deben tener un dibujo superior a 1,6 mm, sin grietas ni deformaciones, y con la presión adecuada según la carga que llevará el vehículo. La rueda de auxilio también debe estar en condiciones, además de la alineación y el balanceo al día.

Revisar el estado de los neumáticos, así como la presión con la que cuentan, resulta fundamental

A su vez, se recomienda revisar la suspensión y la dirección, asegurarse de que los cinturones funcionen correctamente, que los sistemas de retención infantil estén bien colocados en caso de viajar con niños y que el auto cuente con todas las luces funcionando correctamente.

Para completar la preparación, el vehículo debe contar con matafuegos vigente, balizas triangulares, gato hidráulico y chaleco reflectante. Viajar descansado, hacerlo preferentemente de día y realizar paradas cada dos horas son hábitos que también contribuyen a un viaje más seguro por la Costa Atlántica y el resto de la Argentina.