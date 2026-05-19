Cómo se determina el precio en una app de transporte y por qué crece en conductores

Las aplicaciones de transporte continúan ganando terreno en la Argentina, donde encontraron un mercado a explotar muy atractivo para sus modelos de negocio y con importantes expectativas de crecimiento.

Una hipótesis recurrente es que los últimos años aumentaron notablemente los conductores de las aplicaciones como consecuencia de una etapa de crisis y posterior aumento del desempleo.

“La Argentina, en términos de población mundial, probablemente esté en el puesto 32 o 33. Pero dentro de Uber, la Argentina es muchísimo más grande. Es un mercado top 5 del mundo en movilidad por cantidad de viajes y top 10 en gasto en dólares. Así que realmente tiene un desempeño por encima de su peso, como la selección argentina de fútbol”, comentó Dara Khosrowshahi, CEO global de Uber, durante una entrevista con LA NACION tiempo atrás.

Con ese disparador y para contrastar si este fenómeno efectivamente es vinculante con la situación económica, se consultó a las principales aplicaciones sobre la evolución de la cantidad de sus conductores en los últimos años y a qué se lo atribuían.

Desde el lado de Uber desvinculan al fenómeno del crecimiento del mercado laboral de conductores de las etapas económicas fluctuantes del país: “Lo que pasa en el mercado laboral no necesariamente es el motivo del aumento en los conductores. Argentina siempre fue un mercado de altísimo crecimiento”, explicaron a este medio.

En Uber no vinculan el crecimiento del mercado laboral de conductores con las etapas económicas inestables del país Shutterstock

Lo importante al momento del análisis es tanto la oferta como la demanda. “El crecimiento está de los dos lados porque si crece la oferta pero no hay viajes, caen las horas de actividad. Además, en ningún momento vimos una caída estrepitosa ni un alza estrepitosa por ciclos económicos”, comentó el director de Comunicación de Uber para el Cono Sur, la Región Andina y el Caribe, Juan Labaqui.

Hay que considerar en esto que la compañía no efectúa cambios sobre la apertura de la plataforma, es decir, nunca evitan el ingreso de un nuevo conductor, de la misma manera que si el mismo no maneja durante un mes no se lo elimina del sistema. Entonces, no inciden sobre este ítem de la oferta.

Siguiendo esa línea, agregó que el crecimiento que ven desde la compañía para la Argentina es un mercado que todavía tiene mucho potencial, donde la pendiente sigue estable y en crecimiento.

Las plataformas de movilidad no limitan la entrada y salida de conductores de las mismas Shutterstock - Shutterstock

Una de las variables que entra en juego es el punto de comparación y los márgenes de mejora. Por ejemplo, en 2018 nuestro país fue el que más rápido crecía en conductores en todo el mundo, pero “porque recién se comenzó a difundir y a utilizar con más fuerza la aplicación”.

En línea con ese crecimiento, se amplían también las opciones dentro de la propia aplicación. Tal es el caso de Uber Mujeres, un servicio exclusivo mediante la app que le permite a usuarias reservar un viaje con una conductora con una antelación mínima de 30 minutos y así evitar que el vehículo sea manejado por un hombre.

El año pasado, se registraron 10 millones de usuarios únicos en Uber en la Argentina, por lo que se espera que la empresa amplíe el abanico de opciones dentro de la aplicación conforme pase el tiempo. La función antes citada estará disponible en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mar del Plata, Salta, Posadas, Corrientes, Ushuaia, Bahía Blanca y Mendoza.

En Cabify, por otro lado, también explican que el crecimiento de usuarios en la Argentina es sostenido y que incluso supera el 20% de incremento anual.

Desde Uber agregaron que el año pasado registraron 10 millones de usuarios únicos Shutterstock

“Cada vez más personas eligen la plataforma no solo por la facilidad de acceso, sino por la flexibilidad que ofrece para generar ingresos”, le confió a este medio el head of Growth de Cabify, Manuel Machado.

A su vez, Machado explicó que los hitos clave que aceleraron la incorporación de conductores fueron la expansión federal a nuevas ciudades y la integración estratégica del taxi a la plataforma, mucho más influyentes que los ciclos económicos.

Características de los conductores argentinos y la dinámica de precios

Según definen desde Uber, la Argentina históricamente es un país con “part—timers”. Es decir, los conductores manejan menos de 15 horas a la semana. Por el lado de Cabify, afirman que en los últimos meses el tiempo promedio de conexión alcanzó máximos históricos.

Una de las ventajas que brindan estas modalidades de trabajo es la flexibilidad para elegir los días y horarios de conducción, lo que permite que sea un ingreso complementario al trabajo. En ese sentido, 7 de cada 10 conductores son estables y el resto tiene variabilidad en las horas de conexión.

Desde Cabify dicen que los hitos clave que aceleraron la incorporación de conductores fueron la expansión federal a nuevas ciudades y la integración del taxi Jesica Rizzo

La dinámica de precios varía según la ciudad, porque todas están ancladas en diferentes sistemas y cálculos predictivos. Las tres herramientas básicas para determinar un precio son tiempo, distancia y el valor mínimo, donde no se contabiliza de la misma manera el recorrer dos kilómetros en la Ciudad de Buenos Aires que en una zona rural en el interior del país.

Sobre la evolución de los precios de los viajes medidos en dólares, estos mostraron una dinámica de adaptación a los ciclos económicos del país, según detalló Machado.

Sobre el futuro de este negocio, las empresas coinciden en que tienen mucho para crecer en la segmentación corporativa o etaria, y las opciones con mayor personalización. Entre esas, la opción de pedir una moto crece con fuerza.

“La moto es un producto súper interesante que nos sorprendió en varios aspectos positivos, se lo elige por preferencia, no solo por precio. Las mujeres lo ven atractivo por la seguridad que les da la moto”, sumaron desde Uber.