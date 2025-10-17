Guía para principiantes: cómo cargar nafta en Estados Unidos

Hay algunas actividades que se podría pensar que al ser estandarizadas son iguales en todo el mundo. Sin embargo, en los Estados Unidos, la figura del playero como tal no existe. Cargar nafta es una tarea que cada conductor realiza por su cuenta, en estaciones donde predominan el autoservicio y los sistemas automatizados de pago. Por eso, para los argentinos que viajan al país norteamericano y alquilan un auto, puede ser una experiencia desconcertante la primera vez.

Por ello, lo primero es estacionar el vehículo junto al surtidor y fijarse el número del puesto (ubicado generalmente en las columnas o en los puestos de reposos de los surtidores). Luego se elige el método de pago: directamente en el surtidor (pay at the pump) con tarjeta o billetera digital, o en la caja (pay inside), donde se le informa al cajero el número del surtidor y el monto que se desea cargar.

Después se selecciona el octanaje: Regular (87), Midgrade (89) o Premium (91–93). En Estados Unidos, los valores se expresan según la escala AKI (Anti-Knock Index), que es diferente a la utilizada en Argentina. Por eso, la nafta “regular” de 87 AKI equivale aproximadamente a una súper local y sirve para la mayoría de los autos de alquiler, salvo que las especificaciones de esta compañía indiquen lo contrario o se trate de un modelo de lujo.

Al igual que en la Argentina, se debe seleccionar el tipo de combustible y su nivel

Una vez elegida la opción, se levanta la pistola, se presiona el gatillo y se deja cargar hasta que corte automáticamente. El principal obstáculo para los extranjeros suele ser el código postal (ZIP code) que muchos surtidores piden para autorizar la transacción con tarjeta. Si el sistema lo solicita y la tarjeta no es estadounidense, lo más fácil es pagar dentro del local. También se puede probar con billeteras digitales como Apple Pay o Google Pay, que suelen saltear esa verificación.

Al pagar en el surtidor, el sistema puede retener temporalmente una suma mayor hasta que se confirme el monto real cargado. Es una práctica habitual para evitar fraudes y se libera automáticamente a los pocos días.

En algunos surtidores solicita el código postal para poder pagar con tarjeta prostooleh / Freepik

Otro detalle importante: si bien no es tan común, algunas estaciones ofrecen dos precios distintos, uno para efectivo (cash) y otro para tarjeta (credit), este último ligeramente más alto. Conviene mirar bien los carteles antes de comenzar.

En casi todo el país el sistema es autoservicio, salvo en dos casos. En New Jersey, la ley prohíbe que el conductor cargue combustible: un empleado se encarga de hacerlo y de cobrar. En Oregon, el autoservicio fue restringido durante décadas, pero desde 2023 ya está permitido en todo el estado.

Aunque en Argentina la boquilla verde suele identificarse con la nafta, en Estados Unidos no existe una convención de colores. Es fundamental verificar la etiqueta del surtidor: “Unleaded” es la de nafta (significa sin plomo), “Diesel” es gasoil. Las boquillas de diésel suelen ser más grandes y no entran en los vehículos a nafta, pero siempre conviene mirar antes de cargar.

Una estación de servicio en la antigua Ruta 66, en el desierto de Mojave, California, Estados Unidos PATRICK T. FALLON - AFP

Otra diferencia se encuentra en el precio, ya que este se indica por galón, que equivale a 3,785 litros. En autopistas y zonas turísticas suele ser más caro, mientras que en las estaciones de supermercados o clubes de membresía (como Costco) es más económico, aunque en esos casos se necesita ser socio. Además, algunos estados prohíben el uso de trabas en el gatillo por razones de seguridad, por lo que el conductor debe mantener presionado mientras carga.

Glosario útil para tener a mano: