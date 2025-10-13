El Ministerio de Justicia aplicó cambios para el mercado de autopartes de la Argentina

El Ministerio de Justicia comunicó dos modificaciones relevantes para el mercado de autopartes en la Argentina: se implementará un nuevo sistema de desarmaderos 100% digital y se aumentará de 35 a 142 la cantidad de piezas que se pueden recuperar de los autos usados dados de baja.

Según estimaciones de la Cámara de Recuperadores y Venta de Autopartes (Carva) estas medidas “impulsarán una baja de precios de los repuestos, brindarán mayor seguridad en la comercialización, permitirá crear unos 20.000 puestos de trabajo y pondrá un freno al mercado ilegal”. Según le explicaron desde Carva a LA NACION, actualmente en la Argentina hay aproximadamente entre 5 y 7 desarmaderos ilegales por cada uno legal.

“Los beneficios del nuevo sistema serían múltiples, con trámites más rápidos para titulares de vehículos y compañías de seguros, una reducción de costos del trámite, la habilitación más dinámica de desarmaderos y vendedores de autopartes usadas y una mayor trazabilidad de piezas. Además, el aumento de autopartes recuperadas traería por consiguiente la reducción del precio al público por aumento de la oferta”, explicó a este medio José Luis Álvarez, titular de CaRVA.

Según explicó, el colocar piezas legales en el mercado reduce el margen de maniobra de la comercialización ilegal y la posterior baja de la tasa de robos de automotores (que generaría una reducción del costo de las pólizas de seguros). Desde la entidad dieron como ejemplo el caso de Brasil, donde hace cinco años se aumentó la cantidad de piezas que se pueden recuperar de los autos usados dados de baja y la tasa de robos de automóviles cayó un 50%.

Antes eran solo 35 las partes de un vehículo que se podían recuperar. Con la modificación, se estaría recuperando hasta un 85% del auto, lo que generaría más piezas y por lo tanto más oferta. “Antes no había un argumento válido para que sean tan pocas partes, la ley antigua data del 2004 y se puso en vigencia en 2006. En ese momento se determinaron que solo podías ser las piezas con más valor en el mercado”, agregó Álvarez.

Sobre el impacto que esto generó, explicó: “Lo que no podíamos reinsertar en el mercado legal ganaba terreno en el ilegal, mucho más en épocas donde no se podían importar repuestos”. Con la nueva resolución, algunas de las piezas que se sumarán son: espejos, paragolpes, guardabarro trasero del auto, parlantes, faros delanteros y traseros y la columna de dirección, entre otros.

Sin embargo, cabe aclarar que hay un grupo de repuestos de seguridad que necesitan la firma de un ingeniero mecánico para reinsertarse en el mercado. Se da en los componentes críticos y esta validación es para lograr una mayor seguridad.

En lo que es el impacto directo sobre los usuarios, Álvarez estima que se ahorrarán unos $753.900.000 por año entre obleas, trámites de baja automotor y aranceles. Realiza un cálculo donde afirma que el costo que se evitarán los desarmaderos totaliza los $1620 millones, entre formularios, correo postal y la impresión de anexos y fotografías. “En total, todo el sistema ahorrará unos $2.409.520.000″. Además, detallaron que los titulares de vehículos ya no necesitarán asistir al Registro del Automotor, sino que todo se podrá realizar de manera online. Finalmente, informaron que con estas medidas estiman unos 4000 nuevos puestos de trabajo directos y otros 16.000 indirectos que se sumarán al sector.