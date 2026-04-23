¿Hasta qué edad se puede renovar la licencia de conducir?

A medida que envejece la población y aumenta la expectativa de vida, la pregunta que se vuelve cada vez más frecuente entre los conductores es hasta qué edad se puede seguir manejando de manera legal.

La duda no es menor, ya que el registro es un requisito indispensable para circular y su renovación está sujeta a controles cada vez más estrictos con el paso de los años.

En la Argentina, sin embargo, no existe una edad máxima establecida por ley para renovar la licencia de conducir. Es decir, una persona puede seguir al volante incluso en edades avanzadas, siempre y cuando supere los exámenes exigidos en cada renovación y demuestre que mantiene las condiciones físicas y cognitivas necesarias para manejar.

Lejos de fijar un límite etario, el sistema vigente ajusta la duración del registro en función de la edad. De este modo, a mayor edad, menor es la vigencia de la licencia, lo que obliga a controles más frecuentes.

El sistema vigente ajusta la duración del registro en función de la edad Shutterstock

En la Ciudad de Buenos Aires, el plazo de validez del registro se organiza por tramos etarios. El esquema actual establece:

De 16 a 39 años: 10 años

De 40 a 49 años: 6 años

De 50 a 69 años: 4 años

Desde los 70 años: 2 años

A partir de los 65 años, además, es habitual que se soliciten evaluaciones médicas más exhaustivas. Estos controles adicionales buscan garantizar que el conductor conserve reflejos, visión y capacidades adecuadas para la conducción.

La normativa nacional —a través de la Ley de Tránsito— introduce una única restricción puntual, no se puede otorgar por primera vez una licencia profesional a mayores de 65 años. Sin embargo, esto no impide que quienes ya la poseen puedan renovarla.

En algunas jurisdicciones, además del examen psicofísico obligatorio, se podrá someter a los adultos mayores a pruebas extra para renovarles la licencia de conducir Macarena Bultri/GCBA

En la provincia de Buenos Aires, los plazos de vigencia son, en general, más cortos y pueden variar según el municipio. En términos generales:

Menores de 18 años: 1 año la primera vez y 3 años en la siguiente

Entre 21 y 65 años: hasta 5 años de vigencia

Para los adultos mayores, los requisitos pueden endurecerse. En algunos distritos se exige, por ejemplo, volver a rendir el examen teórico, además del psicofísico obligatorio.

Qué se necesita para renovar la licencia

Los requisitos son similares en ambas jurisdicciones y no dependen exclusivamente de la edad. Para renovar el registro se debe:

Presentar DNI vigente

No tener infracciones impagas y abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT)

Aprobar el examen psicofísico

Acreditar aptitudes básicas de lectura y escritura

En el caso de licencias profesionales, también se exige el certificado de antecedentes penales. Además, se verifica que el solicitante no figure en el registro de deudores alimentarios morosos, condición que puede impedir la emisión del documento.

Una vez vencida la licencia, no está permitido circular, incluso si el conductor ya tiene turno asignado para renovarla. Por eso, se recomienda iniciar el trámite con anticipación para evitar sanciones.