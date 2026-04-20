¿Cuánto cuesta un curso de auto en el área del AMBA en abril de 2026?

Quienes buscan obtener la licencia de conducir deben prepararse para aprobar tanto el examen teórico como el práctico, además de adquirir las herramientas necesarias para manejar en la vía pública. En ese camino, una de las opciones más elegidas es realizar un curso en una autoescuela, aunque los costos y el tiempo de aprendizaje pueden variar según el nivel de experiencia del aspirante.

En ese contexto, el Automóvil Club Argentino (ACA), que cuenta con su Escuela de Conducción y Tránsito en Palermo y casi 60 años de trayectoria, señala que no todos los cursos son iguales y que el precio depende del nivel de capacitación que requiera cada aspirante.

Por ejemplo, los cursos para principiantes incluyen una formación integral que comienza con un simulador de manejo durante tres días hábiles. Luego, continúan con prácticas en pista durante siete días hábiles y finalizan con una clase teórica de educación vial que se dicta de manera virtual.

Así lucen los simuladores del curso para principiantes

En el caso de quienes optan por vehículos automáticos, el esquema cambia: se elimina la instancia del simulador y las clases prácticas se concentran en cinco días hábiles, además de la clase teórica obligatoria.

Por otro lado, existen cursos para conductores con experiencia previa; los mismos están orientados a quienes buscan reforzar conocimientos o ganar confianza en la vía pública, con una duración de tres días hábiles.

Todas las clases tienen una duración de 50 minutos y se realizan en vehículos con doble comando, acompañados por instructores profesionales habilitados. Además, la escuela dispone tanto de autos manuales como automáticos para adaptarse a las necesidades de cada alumno.

Los precios de los cursos para aprender a manejar

En cuanto a los precios, a modo de referencia, un curso para principiantes tiene un valor de aproximadamente $165.000 para socios, mientras que el curso avanzado ronda los $95.000. Los cónyuges e hijos menores de 21 años de los socios (aunque no estén asociados) pueden acceder a estos mismos valores como beneficio.

Un curso para principiantes cuesta $165.000 para socios

Más allá de la práctica, todos los cursos incluyen contenidos teóricos de educación vial, requisito obligatorio para obtener o ampliar la licencia de conducir. Además, para socios con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, el ACA también gestiona los turnos para rendir los exámenes correspondientes. Cabe aclarar que esta institución, que cuenta con más de 3000 alumnos por año, también ofrece una clase práctica para simular el examen de obtención de la licencia de conducir.

Así, el costo de una autoescuela en la Argentina puede variar considerablemente según el nivel del conductor y el tipo de curso elegido, pero aparece como una inversión clave para llegar mejor preparado al momento de rendir y, sobre todo, para adquirir hábitos de conducción segura desde el inicio.