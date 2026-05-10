Hay multas que cuestan más de 2 millones de pesos: cuáles son

Las infracciones de tránsito cumplen un rol fundamental en la sociedad, ya que contribuyen a un mejor orden vial y tienen como finalidad priorizar la seguridad en la vía pública. En ese sentido, también funcionan (como suele decirse) como una herramienta de educación.

Sin embargo, cuando un vehículo registra una infracción, puede convertirse en un dolor de cabeza para su titular, especialmente al momento de renovar la licencia de conducir o de vender el auto libre de deuda.

En ese sentido, resulta necesario saber que las infracciones de tránsito están atadas al valor de la Unidad Fija (UF), que es la unidad de medida que permite actualizarlas con el tiempo.

Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires la actualización del valor de la UF es cada dos meses, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se realiza cada seis. En ambos casos, se toma como referencia el precio del litro de nafta de mayor octanaje.

Durante la primera semana de mayo aumentó el valor en la provincia de Buenos Aires: fue el tercer incremento del año y tendrá vigencia hasta el último día de junio. Así, el valor de una UF quedó en $2215 en suelo bonaerense, mientras que en la Ciudad una UF equivale a $949,99.

De esta manera, en la Provincia una sola infracción puede costar más de $2.000.000, ya que los valores quedaron configurados de la siguiente manera:

Conducir con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes: desde $664.500 hasta $2.215.000

desde $664.500 hasta $2.215.000 Exceso de velocidad: desde $332.250 hasta $2.215.000

desde $332.250 hasta $2.215.000 Cruzar un semáforo en rojo: desde $664.500 hasta $2.215.000

desde $664.500 hasta $2.215.000 Circular sin VTV: desde $664.500 hasta $2.215.000

desde $664.500 hasta $2.215.000 Circular a contramano: desde $664.500 hasta $2.215.000

desde $664.500 hasta $2.215.000 Estacionar en un lugar indebido: desde $110.750 hasta $221.500

desde $110.750 hasta $221.500 Circular sin seguro: desde $110.750 hasta $221.500

desde $110.750 hasta $221.500 Circular sin patente o con la misma adulterada: desde $110.750 hasta $221.500

En la provincia de Buenos Aires rige la ley de alcohol cero

En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires, las infracciones de tránsito tienen los siguientes valores tras la última actualización de la unidad fija en marzo:

Exceso de velocidad: desde $66.499,30 hasta $3.799.960

desde $66.499,30 hasta $3.799.960 Conducir con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes: desde $142.498 hasta $1.899.980

desde $142.498 hasta $1.899.980 Cruzar un semáforo en rojo: desde $284.997 hasta $1.424.985

desde $284.997 hasta $1.424.985 Circular sin patente o con la misma adulterada: $949.990

$949.990 Circular sin VTV: $379.996

$379.996 Circular sin seguro: $284.997

$284.997 Estacionar en un lugar indebido: $94.999

Dónde revisar las infracciones y cuándo prescriben

La provincia de Buenos Aires cuenta con un portal llamado “Infracciones BA”, donde se pueden consultar las infracciones de tránsito tanto por dominio (patente del vehículo) como por el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para hacerlo, hay que ingresar al sitio y hacer clic en la solapa “Infracciones”, ubicada a la derecha del inicio. Allí se puede cargar el dominio o el DNI y conocer el estado de las infracciones registradas.

Ahora bien, para abonar una multa o realizar un trámite, es necesario acceder con usuario desde la sección “Accesos directos”, en la opción “Consultar / Pagar infracciones online”. En ese apartado se puede ingresar, por ejemplo, con los datos del RENAPER y gestionar el pago o presentar un descargo en caso de considerarlo necesario.

Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un sistema similar: un sitio web mediante el cual también se pueden consultar las infracciones de tránsito y el sistema de scoring, tanto mediante el dominio como del DNI.

Todas las infracciones de tránsito tienen una fecha de prescripción GCBA

También es importante tener en cuenta que las infracciones de tránsito prescriben, tal como lo establece el artículo 89 de la Ley N° 24.449. De todos modos, cada provincia tiene la facultad de adaptar esa normativa a sus propias necesidades y aplicarla con criterios propios dentro de su jurisdicción.

Un punto donde se ven estas diferencias es en los plazos de prescripción. Según la ley nacional, las faltas leves prescriben a los dos años, mientras que las faltas graves lo hacen a los cinco años. Este esquema funciona como un marco general, pero no es de aplicación obligatoria en todas las jurisdicciones.

En la provincia de Buenos Aires se mantiene ese criterio y se conserva la distinción entre infracciones leves y graves. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires rige un sistema diferente: todas las faltas prescriben a los cinco años desde la fecha de la infracción, sin distinguir su gravedad.