Honda acelera en Argentina: aumentará un 30% su producción y suma modelos para conquistar nuevos públicos

Finalmente, la industria de la movilidad respira. Tras un tiempo de dificultad, el mercado enseña contundentes signos de recuperación tras un tímido repunte en 2024. Durante los primeros cinco meses de 2025 se patentaron 272.837 autos 0km, lo que equivale a un crecimiento del 78,9% respecto de 2024. Además, por el lado de las motos, durante el mismo período de tiempo se vendieron 256.832 unidades, lo que implicó un crecimiento del 50,5% en la comparación interanual.

El repunte que experimentan tanto el sector automotor como el de las motocicletas encuentra sustento, según los especialistas, en tres factores clave: una mayor estabilidad macroeconómica, que permite a consumidores y empresas proyectar decisiones a mediano plazo; un acceso más amplio a la financiación, impulsado activamente por terminales, importadoras y, ahora, entidades bancarias; y la llegada de nuevos modelos —principalmente importados— que amplían la oferta y contribuyen a dinamizar el mercado.

En medio de este contexto, la casa local de Honda busca reforzar su liderazgo en el mercado de motos con una estrategia que combine mayor producción local, diversificación de su oferta en el país y diseñar experiencias centradas en el usuario.

Con una proyección de 600.000 unidades patentadas para este año, la industria de las motos se entusiasma con seguir mejorando sus números. Para ello la compañía japonesa busca consolidar su posición de privilegio con más de 140.000 unidades previstas para 2025, incluyendo un 30% de incremento productivo en su planta de Campana, provincia de Buenos Aires.

La planta de Honda en Campana

En un diálogo exclusivo con LA NACION, Alejandro Módica, gerente comercial de la División Motocicletas de Honda, adelantó los planes de la marca para los próximos años y los principales desafíos que enfrenta una industria que avanza hacia la sustentabilidad.

-¿Qué participación de mercado apuntan a tener en su división de motos y qué rol jugará su producción para lograrlo?

-Nosotros cerramos un muy buen 2024, cerca de 500.000 unidades, y estamos proyectando no menos de 600.000 para este año. Ya redondeando el primer semestre, vemos que esos números son muy factibles de cumplir. En sintonía con esto, estamos preparando nuestra capacidad productiva para poder atender una participación de mercado similar a la que tuvimos el año pasado, en torno al 23%, con un liderazgo muy marcado. Esperamos sostenerlo o incluso incrementarlo un poco durante este año.

Alejandro Módica, gerente comercial de la División Motocicletas de Honda Motor Argentina

-¿Cómo buscan lograr eso y a qué nivel lo quieren llevar?

-Ahí estamos tomando diferentes acciones, de acuerdo a los segmentos. El año pasado nos focalizamos mucho en todos los modelos de producción local, con renovaciones que se dieron a principios de este año. A partir de este año estamos pensando en incrementar ese volumen, va a ser alrededor de un 30%, esperamos un volumen total por encima de las 140.000 unidades contemplando todos los segmentos. Por supuesto que el grueso va a estar en los modelos de producción local. Sin embargo, ya empezamos un trabajo fuerte para tener presencia en otros segmentos donde estábamos un poco relegados, principalmente en la media y la alta gama.

-¿Qué proyecciones manejan en términos de participación de mercado para cada uno de sus últimos lanzamientos y con cuánto se considera que un modelo tuvo un mal rendimiento o fue un éxito?

-Como participación total de Honda, estamos en torno al 23% y ese porcentaje lo vamos a hacer con un volumen de más de 140.000 unidades, de las cuales más del 50% va a ser de la Wave, con las dos versiones que tiene. Esperamos inclusive superar ese 50%, quizás en torno al 55% de participación de la Wave. Es nuestro modelo “One Leader”, el más vendido en el mercado, y para los próximos meses estamos planificando un incremento importante en ese modelo. Parte de este 30% de incremento total va a ser soportado por la Wave. La demanda se mantiene firme y sabemos que venimos un poco por debajo de esa demanda, así que nos vamos a preparar en los próximos meses para poder atenderla. Ese es el segmento más importante. Después tenemos otro gran segmento que llamamos On-Off, donde está la familia XRE con la 150, la 190 y la Tornado. La Tornado, que se lanzó la nueva 300 a fines del año pasado, tiene cerca de un 15% de participación total en ese segmento, es el modelo emblema que tenemos de la marca en Argentina, por toda su historia.

El modelo éxito de la marca: la Honda Wave 110 motos.honda.com.ar

-¿Y en el resto de los lanzamientos?

-Tenemos el segmento donde está la GLH, que nosotros llamamos business o street. Es un modelo más orientado a una moto de trabajo, donde también venimos creciendo muy bien. Fue un desafío grande cuando reemplazó a la Titan 150, que también era un ícono para nosotros. Nos costó un poco al principio lograr la aceptación y, con el último cambio de modelo que se dio a principios de este año, realmente no paró de tener cada vez más éxito. Cambió un poco la estética, es una moto más atractiva visualmente, más parecida a la CB 125, y además con mejores funcionalidades.

En todos los modelos de producción local cambiamos tecnología: sistemas de frenos (ABS o CBS), mejoramos la eficiencia de los motores, ya que ahora cumplimos con norma Euro 3. Además, dependiendo de cada modelo, hubo mejoras en la apariencia, sistema de iluminación —algunos modelos pasaron a LED— y mejores paneles de instrumentos. En el caso de la GLH, mejoró la capacidad del tanque de combustible, tiene muy buena autonomía. Ese segmento, junto con la CB 125, también está mejorando su participación, está en torno al 10%. Y creemos que vamos a poder mejorar un poco más, principalmente con la GLH.

Uno de sus clásicos es la Tornado XR300

-¿Y en el segmento sport?

-Ahí el modelo más importante es la CB 300, que también tuvo una renovación importante respecto de la Twister 250 anterior, y logramos incrementar mucho la participación. Ahí también tenemos expectativas de seguir desarrollándonos. Y finalmente tenemos un segmento que terminamos creando en Honda, que es el de la Navi. Es una mezcla entre una cub y un scooter. La pensamos inicialmente como un modelo orientado a un público más joven, una moto divertida, customizable. Arrancamos con un volumen de unas 600 unidades por mes el año pasado y hoy ya estamos cerca de las 1000, así que también tenemos la expectativa de que ese segmento siga desarrollándose. Ahí fuimos pioneros en el mercado argentino.

-Ahora que tuvo un fuerte repunte el mercado automotor, ¿consideran que el crecimiento de la industria de las motos puede verse afectado? Especialmente teniendo en cuenta la expansión en herramientas de financiación que están implementando los vehículos de cuatro ruedas.

-No creo que sean mercados totalmente independientes, pero por lo menos para Honda no vemos que el desarrollo del mercado de autos nos vaya a afectar significativamente. Es cierto que muchos usuarios migraron de autos a motos por una cuestión de costos, pero entendemos que ambos pueden desarrollarse en paralelo. Específicamente en el caso del cliente Honda, creemos que no hay un impacto significativo. Se pueden desarrollar los dos sin que uno le coma participación al otro.

Honda CB350 H Ness

-¿Cómo vieron los cambios en estos últimos dos años en materia de importaciones y exportaciones y qué impacto tuvieron estas decisiones sobre la compañía?

-Fueron cambios que tuvieron un impacto muy importante en la industria y particularmente en nosotros de manera positiva. Nos está permitiendo avanzar más rápidamente en los segmentos donde no estábamos focalizados en los últimos años, como la media y la alta gama. Hoy podemos empezar a ingresar productos a precios mucho más competitivos y ampliar tanto la gama como el volumen disponible en el mercado. Apalanca mucho todos nuestros planes. Si bien ya teníamos planes de expansión, con estos cambios se aceleran y van a un ritmo mayor.

-¿De qué volumen estamos hablando cuando mencionas estos planes de expansión?

-Para darte una referencia, si miramos todo el mercado de motos de media y alta gama —tomando desde 300 cm³ en adelante—, nosotros venimos con una participación por debajo del 5% en los últimos cinco años. Apuntamos a llegar al cierre de la década, en 2030, con un 30% de participación en esos segmentos. Este será el primer año de un salto significativo. Estamos apuntando a cerca de 5000 unidades en todo el año en ese segmento. Ya lanzamos, por ejemplo, la NX500 a principios de este año. Es un modelo versátil, ideal para viajar, y pertenece a un segmento se está expandiendo rápidamente en la Argentina. Después vendrá la Transalp 750, y esperamos que la Africa Twin en los próximos meses empiece a tener un volumen más considerable.

Uno de los próximos modelos que llegarán: la Honda Transalp

-¿Cómo manejan la relación e integración con la planta de Brasil en Manaos (la más grande de Honda del mundo) y cómo se diseña la estrategia a nivel regional?

-Depende mucho del tipo de producto. Donde hay oportunidades de sinergia entre ambos países o a nivel regional, se trabaja en conjunto. Un ejemplo claro es la Tornado. Es una integración entre Brasil y Argentina, con un modelo producido en Brasil, que nosotros ensamblamos aquí. La mayor parte de las piezas que usamos son de origen brasileño, pero el modelo se exporta a toda la región desde Argentina.

-¿Qué porcentaje de componentes son nacionales y qué porcentaje importados en sus modelos?

-En promedio estamos cerca de un 15% de participación local. Es una integración local bastante considerable, y seguimos apostando por la localización de nuestra industria. Aunque recientemente hubo cambios en las regulaciones que hicieron más laxas las metas de localización, nosotros mantenemos los planes de incrementar la cantidad de piezas locales. Ya sea las que fabricamos en la planta de Campana o las que produce algún proveedor nuestro en la Argentina.

La producción de la Honda Tornado en la planta de la compañía en Campana

-¿Cómo articulan con el brazo financiero de la compañía para llegar a un público más amplio, sobre todo aquel que no puede pagar una moto al contado?

-Es un componente importantísimo para nosotros y más ahora que pensamos en una expansión de nuestro volumen. Venimos tomando acciones puntuales, como fue en su momento la financiación para la CB-300 o la Hornet 750 el año pasado. Recientemente lanzamos un acuerdo para el modelo Tornado con el Banco Santander. Esas son acciones focalizadas, pero ahora estamos trabajando en acuerdos que permitan llegar a más público. Principalmente pensamos en los usuarios que entran en los modelos de baja cilindrada: la Wave, la CB 125, la GLH. Estamos desarrollando acuerdos con bancos u otras entidades financieras y también pensando en planes más sofisticados desde la marca.

-¿Cómo es el ida y vuelta con la casa matriz japonesa? ¿Qué margen tienen ustedes para proponer cambios específicos para el mercado argentino?

-Todos los modelos que tenemos en Argentina tienen un código exclusivo para el país, con alguna diferencia específica. Ese modelo puede comercializarse en otros países por una cuestión de eficiencia productiva, pero siempre tiene una particularidad pensada para el mercado local. Se relevan las necesidades en todos los países y se busca unificar lo más posible para ser eficientes, pero también se priorizan las necesidades más importantes de cada mercado, en un balance con el costo.

-¿Cómo trabajan en energías renovables dentro de la planta, y cómo imaginan las fábricas del futuro?

-Hay un gran desafío por delante. Nuestra meta global como compañía es llegar a 2050 con cero emisiones de carbono por una determinación de la casa matriz en Japón. Pero cada región va a una velocidad diferente. En Argentina ya estamos dando pasos importantes: uso de energías renovables, reutilización de materiales dentro de la planta. Por ejemplo, producimos piezas plásticas con inyectoras, y parte del proceso genera desperdicio. Tenemos procesos que recuperan ese material y lo vuelven a introducir, siempre garantizando la calidad. Cada mejora en eficiencia energética reduce el impacto ambiental, pero también está el impacto de nuestros productos en uso. Por eso evolucionamos con la norma Euro 3: motos con un menor nivel de emisiones. Así que tenemos que trabajar en los dos frentes: lo que pasa dentro de la planta y lo que ocurre cuando el vehículo está en la calle.

-¿Considera que a futuro todas las motos van a ser eléctricas? ¿Lo ven como una opción o apuestan a una tercera alternativa?

-Es una opción y es la más viable que vemos. A nivel mundial, todos los que formamos parte de esta industria estamos viendo que esa es la dirección. Cada país tiene su ritmo. En los más avanzados están acelerando la electrificación, tanto en dos como en cuatro ruedas. En Argentina vamos a ir a un paso más lento, por las condiciones de contexto que se requieren para que eso ocurra. No se trata solo de tener productos eléctricos, sino de poder alimentarlos, y eso implica desafíos enormes en infraestructura y en la red de distribución. En autos, el paso intermedio son los híbridos. En motos, esa tecnología es difícil de aplicar, por lo que va a generar que vayamos directo al eléctrico. Hay un gran potencial y de a poco se va a dar esa transformación.

-¿Hacia dónde apunta la división de motocicletas de Honda en el corto, mediano y largo plazo?

-Lo primero que está cambiando es que ya no tenemos que pensar solo en un producto, sino en una experiencia. Esto pasa en todos los rubros, y la movilidad no es la excepción. Queremos generar soluciones de movilidad. Hay distintas necesidades: movilidad urbana para trabajar, para moverse, pero también está creciendo mucho el interés por viajar. En un país como el nuestro, hay oportunidades.

Esta tendencia se aceleró después de la pandemia y hay cada vez hay más experiencias alrededor de esto, y se está transformando en una cultura motoviajera. Queremos acompañar eso, no solo con productos, sino estando más cerca de los usuarios, generando esas experiencias. Por ejemplo: compras la moto y te invitamos a una rodada, una travesía, una clínica, una charla. Eso está plasmado en nuestro nuevo eslogan: “How We Move You”, que significa “cómo te movilizamos”. Honda no es solo un producto, queremos ser un socio en la vida de nuestros usuarios, brindar soluciones integrales relacionadas con la movilidad.