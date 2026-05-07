Una recordada marca de motos vuelve a la Argentina con cuatro lanzamientos y una inversión

Luego de diez años de ausencia en el mercado local, la histórica marca de motos JAWA vuelve a la Argentina de la mano de la familia Martínez, vinculada a la firma checa desde hace más de siete décadas. El regreso se concretará bajo el paraguas de Fábrica Argentina de Motovehículos S.A. (FAMSA), la empresa detrás de la marca RVM.

La relación entre JAWA y la Argentina se remonta a 1952, cuando Vicente Martínez comenzó a brindar soporte técnico a las motocicletas de la entonces Checoslovaquia. Décadas más tarde, en 1997, Roberto Martínez fue nombrado representante oficial exclusivo de la marca para la Argentina por la casa matriz checa.

En 2007 nació FAMSA, empresa con la que comenzaron los ensamblados locales de JAWA en el país. Sin embargo, en 2017 la compañía decidió discontinuar temporalmente la producción de JAWA para enfocarse en el desarrollo de RVM, su propia firma de motocicletas.

JAWA 350 Classic

La vuelta al país y los modelos presentes

Ahora, se confirma entonces el regreso de JAWA a la Argentina y lo hace con el lanzamiento de una nueva línea de motos clásicas. Las unidades son producidas en India por Mahindra junto a Classic Legends, aunque mantienen la supervisión y el control de calidad de los propietarios checos de la marca.

“Para nosotros, JAWA no es solo una marca: es parte de nuestra historia familiar y de la historia del motociclismo argentino. Su regreso representa la continuidad de un legado y la apertura de una nueva etapa de crecimiento”, señaló Roberto Martínez, presidente de RVM.

JAWA 42 Bobber

El retorno de la firma se produce además en la previa de un aniversario clave: en 2029, JAWA cumplirá 100 años desde su fundación.

“El regreso de JAWA a Argentina en este momento histórico, a solo tres años de nuestro centenario, representa mucho más que una decisión comercial. Es el reconocimiento de una relación que trasciende décadas”, expresó Jiřina Zárubová, gerente comercial de JAWA Moto.

Según informó la compañía, el plan de expansión contempla un portfolio total de 22 modelos. Por un lado, RVM continuará comercializando sus 18 motos de entre 250 cc y 800 cc, orientadas al turismo y al uso deportivo. Por otro, JAWA aportará cuatro nuevos modelos: 42 FJ, 350 Classic, 42 Bobber y Adventure 350, todos con una estética retro.

JAWA 350 Adventure

En paralelo, FAMSA proyecta para 2026 una facturación récord de US$13,5 millones, impulsada por una mayor disponibilidad de partes importadas, la ampliación del portfolio y el crecimiento de la producción local hasta las 2800 unidades anuales.

Para acompañar ese crecimiento, la empresa prevé invertir US$5 millones durante 2026. Del total, el 60% se destinará a productos e insumos, el 15% a adecuación de planta y tecnología, otro 15% a capital de trabajo y el 10% restante a estrategias comerciales.

Los precios anunciados para la Argentina: