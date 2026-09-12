Honda revive una moto histórica que volverá a fabricarse en la Argentina

Honda anunció el regreso de la Biz al mercado argentino, un modelo que marcó un hito para la compañía al convertirse en uno de los primeros vehículos de dos ruedas producidos localmente. La nueva generación, denominada Biz 110, comenzará a fabricarse en la planta que la marca tiene en Campana, provincia de Buenos Aires, y tendrá su preventa a partir del 1° de octubre.

El regreso se produce en un momento de fuerte presencia de Honda en el mercado de motos de la Argentina, según datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), hasta el cierre de agosto la marca comercializó 113.971 unidades 0km, cerca del 20% del mercado total, y se mantiene como líder del sector.

Además, el lanzamiento se produce en un año especial para Honda en el país: se cumplen 20 años del inicio de la producción nacional de motos y 48 años de presencia de la marca en la Argentina. Precisamente, en 2006 comenzó la fabricación local de la primera generación de la Biz, que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los modelos más representativos de la compañía dentro del segmento CUB.

Este modelo ahora trae un tablero LCD

La nueva Biz 110 retoma esa historia con una propuesta actualizada, que incorpora cambios en tecnología, seguridad y practicidad para el uso cotidiano, además de un diseño renovado.

Cómo llega equipada la nueva Biz 110

Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de un sistema de inyección electrónica PGM-FI, una tecnología que permite optimizar el funcionamiento del motor y ofrecer un arranque más estable y una respuesta más suave. A su vez, el equipamiento también suma un tablero LCD y luces de posición LED, elementos que acompañan la actualización estética y funcional del modelo.

En materia de practicidad, la Biz 110 mantiene una de las características que históricamente distinguieron al modelo: el espacio de almacenamiento debajo del asiento. Según informó Honda, el compartimiento tiene capacidad para guardar un casco y puede abrirse mediante la llave de encendido.

A esto se agregan un compartimiento delantero, un gancho portaobjetos y un puerto USB-C, destinados a facilitar los desplazamientos diarios.

La Biz 110 mantiene una de las características que históricamente distinguieron al modelo

Uno de los cambios más importantes de esta nueva generación está en la disposición de los comandos de freno. La Biz 110 abandona el tradicional pedal de freno trasero y pasa a contar con comandos en ambas manetas del manillar.

Esta configuración permite concentrar los comandos de freno en las manos y, combinada con el sistema de freno combinado CBS, busca ofrecer una operación más simple e intuitiva. El precio sugerido será de $4.006.500 y estará disponible en cuatro colores: Blanco, Azul, Gris y Rojo. La motocicleta contará, además, con una garantía de tres años.

El presente de la industria de las motos

A diferencia de lo que sucede con las ventas de autos 0km, que registran una caída, el mercado de motos mantiene una fuerte tendencia positiva. En agosto de 2026 se patentaron 73.566 motovehículos, cifra que permitió alcanzar un acumulado de 586.650 unidades entre enero y agosto, un 41,2% más que en el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 415.523 vehículos, según Acara.

Este crecimiento está impulsado principalmente por las motos de baja cilindrada, que concentran buena parte de la demanda del mercado. Si se analizan los modelos más patentados, también se observa un cambio en el ranking: la Honda Wave 110S se mantiene en el primer puesto, con 8.337 unidades, mientras que la Gilera Smash, con 6.513, escaló al segundo lugar y desplazó a la Keller KN 110-8, que quedó tercera en agosto, con 5.555 unidades. Al igual que el mes pasado, la Motomel B110, con 4.755 unidades, ocupó el cuarto lugar, mientras que la Corven Energy 110, con 3.674, completó el top cinco del mes. En este contexto, el regreso de la Honda Biz 110 al mercado de la Argentina buscará hacerse un lugar entre los modelos más elegidos del segmento.