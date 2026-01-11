Inauguraron una nueva estación de servicio en el marco de una alianza entre dos marcas

En el marco de una alianza estratégica entre ambas empresas, el Automóvil Club Argentino (ACA) junto con YPF inauguró una nueva estación de servicio en un punto clave de la Costa Atlántica.

“Seguimos reforzando la sinergia entre el ACA e YPF, basada en una alianza estratégica que nació en 1936 y que impulsó el crecimiento de las rutas en todo el país. Ya son 90 años de una red federal de estaciones que sigue creciendo sin detenerse, para brindar servicios de calidad en toda la Argentina”, afirmó César Carman, presidente del club.

Esta renovación les permite a los asociados tener múltiples beneficios en uno de los principales centros turísticos del país. “Es una prueba más de un proyecto compartido de integración, desarrollo y visión de futuro”, subrayó Carman, quien participó del acto junto al presidente de YPF, Horacio Marín.

Horacio Marin, CEO de YPF junto a César Carman, presidente del Automóvil Club Argentino (ACA)

Se trata de un nuevo centro de abastecimiento en Pinamar que cuenta, además, con los beneficios tradicionales a socios del automóvil club, como el descuento en combustible. La inauguración se da tras obras de renovación y modernización en el predio donde se ubica. La estación se encuentra en la esquina de Janson y Júpiter.

“Este encuentro es un punto de inflexión en el proceso de renovación de la red de estaciones de servicio que se está llevando a cabo en todo el país”, destacó Carman. Y agregó: “Es un momento de modernización y transformación que no se veía hace años”.

De esta manera, ya son 190 las estaciones de carga que forman parte de la alianza entre el ACA e YPF, con un total de 1650 bocas de expendio distribuidas en toda la Argentina.

Según informan desde la entidad vehicular, se están llevando a cabo obras de renovación y modernización en todas las estaciones de servicio ACA del país. “Estar junto a YPF habla de un pasado construido durante décadas que se une con el futuro. Seguimos trabajando juntos para enfrentar los tiempos que se vienen“, remarcó el presidente del club.