Las razones por las que no es lo mismo ponerle cualquier aceite al auto

Elegir el aceite adecuado para un auto es una decisión clave para mantener el motor en buen estado y alargar su vida útil. Aunque puede parecer un tema técnico, conocer los diferentes tipos ayuda a tomar una decisión informada y evitar daños más costosos.

El aceite de motor es un lubricante esencial que circula dentro del motor para reducir la fricción entre sus componentes metálicos. De acuerdo con el fabricante Repsol (de México), su función principal es evitar el desgaste prematuro de las piezas.

Aunque también es útil para otras tareas, por ejemplo, ayuda a mantener limpio el motor al atrapar impurezas y residuos, contribuye a regular la temperatura disipando el calor y lo protege contra la corrosión.

Otro dato importante es que el aceite crea una película protectora entre las superficies móviles, lo que permite que el motor funcione más suave. Sin esta lubricación, las piezas metálicas entrarían en contacto directo, generando calor excesivo y fallas graves.

¿Qué tipos de aceites para autos existen?

Una vez que conoces su función, lo segundo que debes saber es que existen varios tipos de aceite de motor, y cada uno está diseñado para diferentes necesidades:

Aceite mineral: se obtiene directamente del refinado del petróleo; es el más básico y suele utilizarse en motores antiguos o en condiciones de uso menos exigentes. Su costo es menor, pero también requiere cambios frecuentes.

se obtiene directamente del refinado del petróleo; es el más básico y suele utilizarse en motores antiguos o en condiciones de uso menos exigentes. Su costo es menor, pero también requiere cambios frecuentes. Aceite sintético: se fabrica mediante procesos químicos que permiten un mayor control de sus propiedades; ofrece mejor rendimiento en temperaturas extremas, mayor protección del motor y una vida útil más larga. Es ideal para vehículos modernos o de alto desempeño, según explica Ford (México).

se fabrica mediante procesos químicos que permiten un mayor control de sus propiedades; ofrece mejor rendimiento en temperaturas extremas, mayor protección del motor y una vida útil más larga. Es ideal para vehículos modernos o de alto desempeño, según explica Ford (México). Aceite semisintético: es una mezcla de aceite mineral y sintético; proporciona un equilibrio entre costo y rendimiento, ofreciendo mejor protección que el mineral, pero sin alcanzar el precio del sintético puro.

Existen diversos aceites para motor Shutterstock

Dentro de esta clasificación también es básico considerar la viscosidad del aceite, que indica qué tan fluido es a diferentes temperaturas: se expresa con códigos como 5W-30 o 10W-40, y elegir la correcta asegura una lubricación adecuada en frío y en caliente.

¿Cómo elegir el mejor aceite?

Tal como lo indican los expertos, para elegir el mejor aceite de motor, lo primero es consultar el manual del fabricante. Ahí se especifica el tipo y la viscosidad que debe cumplir; consultar esta información es la opción más segura.

Asimismo, se debe tomar en cuenta factores como el clima, las condiciones de manejo y la antigüedad del motor: en temperaturas muy bajas se recomienda un aceite más fluido, mientras que en climas cálidos puede ser necesario uno más viscoso. Y si el auto tiene muchos kilómetros, puede beneficiarse mejor con un aceite que ofrezca mayor protección contra el desgaste.

Para elegir el mejor aceite de motor hay que consultar el manual del fabricante anek.soowannaphoom - Shutterstock

Cabe recordar que es importante elegir productos de calidad y respetar los intervalos de cambio recomendados. Junto con un mantenimiento adecuado, este producto garantiza el desempeño óptimo del motor, reduce el consumo de combustible y prolonga la duración del vehículo.