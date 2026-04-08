Cuánto cuesta la Ford Ranger en abril de 2026

La Ford Ranger actualizó su gama en abril con una combinación de movimientos que reflejan el momento del mercado, con ajustes de precios, incorporación de nuevas versiones y una estrategia orientada a ampliar la base de entrada. Todo en un contexto en el que la demanda muestra signos de recuperación, pero todavía con cautela.

El mercado automotor cerró marzo con 48.972 patentamientos, un 1,2% más que en el mismo mes del año pasado y un 16,5% por encima de febrero, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Sin embargo, el acumulado del trimestre aún evidencia una dinámica irregular.

Dentro de ese escenario, la Ranger patentó 1629 unidades en marzo, lo que representó un 3,5% del total del mercado. El dato implica una suba del 21,7% frente a febrero, aunque también una caída del 20% en la comparación interanual.

La Ford Ranger patentó 1629 unidades en marzo, lo que representó un 3,5% del total del mercado Silvio Serber 2026

Con ese volumen, la pickup se ubicó como el cuarto modelo más vendido del país, por detrás del Peugeot 208, la Toyota Hilux y el Fiat Cronos. En su segmento, quedó segunda detrás de la Hilux (2194 unidades) y por encima de la Volkswagen Amarok (1182).

Cómo quedó la gama y los precios en abril

La principal novedad del mes pasa por la ampliación de la oferta con nuevas configuraciones, especialmente en versiones de entrada gracias a la incorporación de las alternativas de cabina simple para la pickup.

En abril, la Ranger arranca en $43.500.000 con la nueva XL Cabina Simple 4x2. En el caso de las versiones doble cabina, el rango de precios se extiende hasta los $88.974.530 de la LTD+ V6 AWD automática.

Ford presentó en Expoagro las nuevas versiones cabina simple y chasis de su pickup Ranger Silvio Serber 2026

Cuánto cuesta la Ford Ranger en abril 2026

4X2:

XL Cabina Simple MT: $43.500.000 (nueva)

$43.500.000 (nueva) XL MT: $50.962.700 (sin cambios)

$50.962.700 (sin cambios) XL AT: $50.962.700 (nueva)

$50.962.700 (nueva) XLS MT: $56.200.000 (–4,8%)

$56.200.000 (–4,8%) XLT Biturbo AT: $68.727.000 (+1%)

La Ford Ranger cabina doble arranca en los $50.962.700

4X4:

XL Cabina Simple MT: $52.000.000 (nueva)

$52.000.000 (nueva) XL MT: $55.685.660 (sin cambios)

$55.685.660 (sin cambios) XL AT: $51.400.000 (nueva)

$51.400.000 (nueva) XLS V6: $70.072.650 (–2%)

$70.072.650 (–2%) Black MT: $65.975.500 (–5%)

$65.975.500 (–5%) XLT Biturbo AT: $74.446.800 (+1%)

$74.446.800 (+1%) XLT V6: $80.084.130 (–2%)

$80.084.130 (–2%) LTD Biturbo AT: $80.607.900 (+1%)

$80.607.900 (+1%) LTD+ V6 AWD AT: $88.974.530 (sin cambios)

Bajas, subas y estrategia

El análisis de las variaciones muestra una tendencia heterogénea. Por un lado, se registran bajas importantes en versiones intermedias, como la Black (–5%) y la XLS, lo que sugiere un intento por hacer más competitivas las configuraciones de mayor volumen.

Por otro, las versiones más equipadas y algunas XLT ajustaron levemente al alza, con incrementos cercanos al 1%. En tanto, varias opciones se mantuvieron sin cambios, lo que refuerza la idea de una estrategia quirúrgica más que de un ajuste generalizado.

Ford restructuró su gama luego de sumar las versiones de cabina simple

La incorporación de versiones cabina simple y nuevas alternativas automáticas en la base de la gama apunta a ampliar el público objetivo, en especial en usos laborales, donde la Ranger compite directamente con Hilux y Amarok en uno de los segmentos más relevantes del mercado argentino.

En un escenario donde el crecimiento todavía no termina de consolidarse, la redefinición de la oferta y el posicionamiento de precios aparecen como herramientas clave para sostener el volumen y ganar participación.