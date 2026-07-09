Jawa 350: precio, ficha técnica y todo lo que tenés que saber antes de comprarla en julio 2026

El mercado de las motos atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años en la Argentina. Impulsado por la búsqueda de alternativas de movilidad más accesibles, menores costos de uso y una oferta cada vez más amplia, el sector viene registrando cifras récord de ventas.

En ese contexto, varias marcas buscan ganar terreno en el país y una de las novedades más destacadas es el regreso de Jawa, una firma con historia dentro del mundo de las dos ruedas que vuelve al mercado local con una gama renovada.

La marca desembarca con dos modelos que comparten la denominación 350, aunque apuntan a públicos muy diferentes.

Por un lado aparece la Jawa 350 Classic, una moto de estilo retro inspirada en los modelos históricos de la compañía. Y por el otro se encuentra la Jawa 350 Adventure, una variante orientada a los viajes y la conducción fuera del asfalto, con una estética y un equipamiento específicamente pensados para ese tipo de uso.

Cómo es la Jawa 350 Classic

La Jawa 350 Classic busca combinar el diseño tradicional que caracterizó a la marca durante décadas con soluciones mecánicas y tecnológicas modernas. A simple vista se destacan sus líneas clásicas, los detalles cromados y una estética que remite a las motos que hicieron famosa a la compañía.

Debajo de esa imagen retro se encuentra un motor Alpha 2 de 334 cc, monocilíndrico, de cuatro tiempos, refrigerado por líquido y alimentado por inyección electrónica. Esta mecánica desarrolla 22,26 CV a 8000 rpm y un torque máximo de 28,1 Nm a 5800 rpm. La transmisión está asociada a una caja manual de seis velocidades.

Jawa 350 Classic

Entre los elementos destacados de equipamiento aparecen la refrigeración líquida, el embrague asistido y antirrebote, además de una instrumentación digital que mantiene una estética clásica. La moto también incorpora frenos a disco con ABS de doble canal en ambos ejes, una característica que mejora la seguridad durante las frenadas.

En cuanto a las dimensiones, cuenta con una altura de asiento de 740 mm, un peso declarado de 185 kg y un tanque de combustible de 12,5 litros. La suspensión delantera utiliza horquillas telescópicas de 35 mm, mientras que en el eje trasero emplea doble amortiguador hidráulico con nitrógeno y regulación de precarga en cinco posiciones.

La oferta de colores incluye las variantes Black Mirror, Red Sheen, Moonstone White, Mystique Copper y Jasper Red.

Cómo es la Jawa 350 Adventure

La segunda integrante de la familia es la Jawa 350 Adventure, una propuesta claramente enfocada en los usuarios que buscan realizar viajes de larga distancia o combinar recorridos de asfalto con caminos de tierra.

También utiliza el motor Alpha 2 de 334 cc refrigerado por líquido, aunque en este caso ofrece una puesta a punto diferente que eleva la potencia hasta los 29,19 CV a 8000 rpm y el torque máximo hasta los 29,6 Nm a 5800 rpm. La transmisión también es manual de seis velocidades.

Uno de los aspectos diferenciales de esta versión es la incorporación de control de tracción, un sistema que ayuda a mejorar la estabilidad al evitar el deslizamiento de la rueda en superficies de baja adherencia.

La Adventure se distingue además por un equipamiento especialmente pensado para el turismo y la aventura. Entre los elementos incluidos de serie aparecen luces LED duales, rejilla protectora para el faro delantero, protectores de puños, defensa de motor, soportes para maletas laterales, puerto USB, navegación integrada y soporte para teléfono móvil.

Jawa 350 Adventure

La parte ciclo también presenta diferencias respecto de la Classic. Adelante utiliza una horquilla telescópica de 41 mm, mientras que atrás incorpora un monoamortiguador con bieletas regulable en siete posiciones. Los frenos están compuestos por un disco delantero de 320 mm con ABS de doble canal y un disco trasero de 240 mm.

La altura del asiento llega a 815 mm, el peso en orden de marcha es de 187 kg y la distancia entre ejes alcanza los 1465 mm. Además, utiliza una rueda delantera de 21 pulgadas, una solución habitual en las motos de orientación aventurera por su mejor capacidad para enfrentar superficies irregulares.

Para la Argentina, la Jawa 350 Adventure estará disponible en los colores Tornado Black, Magnite Maroon, Wolf Grey y Glacier White. Con estas dos propuestas, Jawa apuesta a cubrir dos segmentos diferentes del mercado. Mientras la 350 Classic pone el foco en la tradición y el estilo retro, la 350 Adventure busca atraer a quienes priorizan los viajes y la versatilidad, ambas con una mecánica moderna de 334 cc como punto en común.

Por último, estos son los precios para julio 2026:

JAWA 350 Classic: $8.500.000

$8.500.000 JAWA 350 Adventure: $9.250.000 (enproceso de homologación)