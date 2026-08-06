Javier Milei firmó un acuerdo con Ecuador: bajas en impuestos para vehículos y autopartes

El presidente Javier Milei participó de una reunión con los presidentes de las principales cámaras automotrices de la Argentina. El encuentro se dio luego de que el mandatario se reuniera con su par de Ecuador, Daniel Noboa, y se firmara una serie de acuerdos bilaterales en distintas áreas, incluido el sector automotriz.

En este caso, el acuerdo prevé cambios en las condiciones exportadoras de unidades argentinas con destino ecuatoriano. A su vez, le permitirá a Ecuador integrarse en el sector autopartista tanto para proveer a las terminales instaladas aquí como en el mercado de reposición.

En paralelo a ello, Milei mantuvo una reuión con Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA); Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo de ADEFA; Juan Cantarella, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC); Sebastián Beato, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA); Gustavo Salinas, CEO de Toyota Argentina; Carlos Galmarini, director de Asuntos Gubernamentales de Ford Sudamérica y Patricio Sesti, gerente de Relaciones Institucionales y Gubernamentales de Volkswagen Group Argentina.

El presidente Javier Milei y su par de la República del Ecuador, Daniel Noboa, mantuvieron una reunión bilateral en el Palacio de Carondelet Presidencia

Según pudo saber LA NACION, se trató de un encuentro breve donde se mencionaron temas como la necesidad de una mejora productiva, de competitividad y de exportaciones para llegar a nuevos mercados. También participaron Karina Milei, secretaria general de Presidencia y el canciller Pablo Quirno.

En lo que refiere al acuerdo con Ecuador, acorde al texto al que accedió este medio, la Argentina aplicará un arancel aduanero del 10% a vehículos provenientes de allí y del 0% en autopartes. En reciprocidad, también habrá cambios arancelarios para las unidades argentinas que ingresen a tierras ecuatorianas que varían entre un 0% y 10% dependiendo del vehículo.

Al tiempo de concretada la reunión, fue ADEFA la entidad que se pronunció al respecto. “Para la Argentina, este acuerdo representa una oportunidad inmejorable para incrementar las exportaciones de vehículos y autopartes hacia Ecuador, apoyándonos en la altísima calidad de los productos que fabrica nuestra industria automotriz”, celebró.

El acuerdo implica reducción arancelaria para vehículos y autopartes entre la Argentina y Ecuador (imagen ilustrativa) Getty Images - E+

“La firma del Manifiesto de Quito y el avance en la agenda del ACE-59 forman parte del trabajo que venimos realizando con el Gobierno y la cadena de valor para la inserción internacional de uestra industria. En un escenario de estabilización macroeconómica, este paso estratégico permite seguir consolidando a la Argentina como un polo exportador en la región”, remarcó Rodrigo Pérez Graziano, titular de la entidad.

“Desde ADEFA reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto al Gobierno nacional en la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento de acuerdos existentes, convencidos de que la integración reigonal inteligente es uno de los caminos más sólidos para consolidar el crecimiento sostenible de nuestra industria y de la economía argentina”, cerró.