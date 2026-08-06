Toyota fabricará la nueva Hilux eléctrica en la Argentina

Toyota se prepara para iniciar una nueva etapa industrial en la Argentina con la próxima generación de la Hilux, el modelo que convirtió a su planta de Zárate en uno de los principales centros de producción y exportación de vehículos de la región.

El proyecto incorporará distintas tecnologías de propulsión y tendrá una novedad inédita para el país con la fabricación de una versión completamente eléctrica, según pudo confirmar, en exclusiva, LA NACION de diversas fuentes vinculadas al programa industrial global. Un dato no menor, hasta el momento, esa versión solo se fabrica en Tailandia.

De esta forma, la Hilux BEV —denominación utilizada para los vehículos eléctricos a batería— formará parte de la nueva familia que saldrá de la terminal bonaerense. La gama se completará con variantes diésel y una híbrida, en línea con la estrategia global de Toyota de ofrecer distintas tecnologías según las necesidades y condiciones de cada mercado.

La producción de la versión eléctrica, sin embargo, no implica su llegada inmediata y masiva a los concesionarios. Al menos durante su primera etapa, el proyecto estará orientado principalmente a la minería y otras aplicaciones industriales. En cambio, la versión híbrida sí tendría un objetivo de venta masiva.

Toyota fabricará la nueva Hilux en las versiones diésel, Mild Hybrid y eléctrica Jeroen Peeters

Resta conocer si las dos versiones del modelo serán anunciadas por Toyota en un mismo momento o si dejarán el anuncio de la 100% eléctrica para más adelante.

La razón de su aplicación en estas industrias se da porque son operaciones en las que los vehículos suelen cumplir recorridos previsibles, regresar periódicamente a una base y contar con instalaciones propias para recargar sus baterías. Esas condiciones permiten utilizar una pickup eléctrica incluso en regiones donde la red pública de cargadores todavía es limitada.

La chata eléctrica estará orientada a la minería Jeroen Peeters

El esquema coincide con la estrategia que Toyota comenzó a aplicar en otros mercados. En Australia, por ejemplo, la compañía recibió más de 300 pedidos desde la apertura de las ventas de la Hilux BEV, con empresas de minería, construcción y energía entre sus primeros compradores. Entre ellas aparecen BHP, Newcastle Coal, Acciona y Essential Energy, según el medio australiano Fleet EV News.

En Australia la compañía recibió más de 300 pedidos desde la apertura de las ventas de la Hilux BEV Jeroen Peeters

La pickup eléctrica ya llegó a América Latina desde Tailandia. Bolivia fue el primer país de la región en comercializarla, seguido por Chile en mayo de este año. En este último mercado, Toyota aseguró que el vehículo fue probado previamente en algunos de los terrenos más exigentes del país.

Esos antecedentes permiten entender el lugar que podría ocupar la Hilux eléctrica fabricada en Zárate. No intentará sustituir inicialmente a todas las versiones diésel ni responder a las necesidades de cualquier usuario. Su utilización estaría concentrada en actividades para las que la autonomía, los tiempos de carga y la disponibilidad de energía puedan administrarse dentro de una operación planificada.

De esta manera, la Hilux BEV se convertirá en el primer vehículo 100% eléctrico en ser fabricado en la Argentina. Consultados por este medio, desde Toyota Argentina señalaron que no tienen comentarios al respecto de esta información y que harán la debida comunicación sobre sus próximos pasos industriales cuando así lo consideren y a través de sus canales oficiales.

Cómo sería la nueva generación de la Toyota Hilux

La novena generación de la Hilux fue presentada mundialmente en noviembre de 2025 en Tailandia. Conserva la arquitectura de carrocería sobre chasis que caracteriza al modelo, pero incorpora un nuevo diseño, un habitáculo completamente renovado, más tecnología y una gama de motorizaciones que, según el mercado, incluye alternativas diésel, nafteras, híbridas ligeras y completamente eléctricas.

En su diseño exterior el frente incorpora ópticas más delgadas unidas visualmente por una barra con el nombre Toyota, paragolpes de formas más marcadas y una nueva interpretación de la parrilla. La versión eléctrica se diferencia por un sector frontal cerrado, llantas aerodinámicas específicas y la toma de carga ubicada sobre el guardabarros delantero.

La nueva Hilux BEV ya se vende en Chile y Bolivia, pero importada desde Tailandia por el momento Jeroen Peeters

También se agregaron escalones laterales y traseros para facilitar el acceso a la caja de carga. De acuerdo con la configuración presentada en Europa, la pickup mide 5,32 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 3,085 metros. El ancho se ubica entre 1,855 y 1,885 metros, según la versión.

En el interior, Toyota incorporó un panel de líneas horizontales inspirado en el Land Cruiser. Las versiones más equipadas tienen un instrumental digital de 12,3 pulgadas y una pantalla multimedia de igual tamaño, mientras que las configuraciones de entrada utilizan pantallas más pequeñas.

La versión fabricada en Tailandia cuenta con un instrumental digital de 12,3" y una pantalla multimedia de igual tamaño

Los comandos de la tracción integral y de los distintos programas de manejo fueron agrupados en la consola central. La Hilux eléctrica suma un selector de marcha electrónico, mientras que el equipamiento disponible en los niveles superiores incluye cargador inalámbrico para celulares y conexiones USB-C para los ocupantes delanteros y traseros.

En seguridad, Toyota amplió las funciones del paquete Toyota Safety Sense. Según la versión y el mercado, puede incluir frenado autónomo de emergencia, asistencia proactiva a la conducción, control de velocidad crucero adaptativo, alerta de punto ciego, monitoreo del conductor y un sistema capaz de detener el vehículo si detecta que la persona al volante dejó de responder.

La primera Hilux completamente eléctrica que ya se fabrica en Tailandia

La Hilux BEV es la primera versión eléctrica a batería en la historia del modelo, lanzado originalmente en 1968. La configuración presentada en Tailandia utiliza una batería de ion-litio de 59,2 kWh instalada debajo del piso y dentro del ancho del chasis.

Cuenta con dos unidades eléctricas, una sobre cada eje, que le proporcionan tracción integral permanente. La potencia conjunta informada por Toyota es de 144 kW, equivalentes a aproximadamente 196 CV.

Se trata del primer modelo eléctrico fabricado a escala en la Argentina

En Tailandia, la compañía declaró una autonomía superior a 300 kilómetros bajo el ciclo NEDC. La versión comercializada en Bolivia informa hasta 315 kilómetros bajo el mismo procedimiento. En Europa, donde se aplica el ciclo WLTP —más exigente—, la homologación alcanza hasta 257 kilómetros en uso combinado y 380 kilómetros en recorridos urbanos.

En el mismo mercado la chata declara que puede transportar entre 710 y 715 kilos, según el nivel de equipamiento, y remolcar hasta 1600 kilos. La caja conserva el mismo espacio que las versiones híbridas ligeras. La pickup conserva una capacidad de vadeo de 700 milímetros, mientras que su despeje mínimo es de 212 milímetros. Los ángulos de ataque y salida son de 29 y 24 grados, respectivamente. También incorpora una adaptación del sistema Multi-Terrain Select para la propulsión eléctrica.

La planta de Toyota en Zárate

La nueva generación tiene, además, una versión diésel con asistencia híbrida de 48 voltios. El conjunto combina un motor turbodiésel de 2,8 litros con un motor-generador, una batería de ion-litio ubicada debajo del asiento trasero y un convertidor de corriente.

No se trata de un híbrido capaz de recorrer distancias prolongadas únicamente con electricidad, sino que el sistema asiste al motor térmico durante el arranque y la aceleración, permite un funcionamiento más suave y contribuye a reducir el consumo y las emisiones. En Europa conserva los 204 CV y 500 Nm de torque del motor diésel. También mantiene una capacidad de carga superior a una tonelada y puede remolcar hasta 3500 kilos.

En todos los casos mencionados, las características corresponden a las unidades presentadas en Tailandia y podrían no coincidir con lo que se anuncie para la Argentina. La terminal local aún no brindó información sobre la pickup que se fabricará en Zárate, por lo que las versiones que se venden hoy a nivel global sirven a modo de acercamiento, no como imagen definitiva.