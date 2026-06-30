BAIC BJ30: por qué es el auto chino más vendido de la Argentina y cuánto cuesta

El avance de las marcas chinas en el mercado argentino tiene varios protagonistas, pero uno de los modelos que más volumen logró en lo que va del año es el BAIC BJ30.

Según las cifras de patentamientos de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara), el SUV lleva 3306 unidades registradas, con una participación de mercado del 1,4% y se ubica como el vehículo de marca china más vendido del país.

El BJ30 se ofrece en la Argentina con dos versiones: Hybrid 1.5T 4x2, con un precio de US$35.800, y Hybrid 1.5T 4WD, que cuesta US$42.500. Ambas comparten plataforma, dimensiones, motorización de base y buena parte del equipamiento, pero se diferencian por el sistema de tracción, la potencia total y algunos elementos de confort y tecnología.

Se trata de un SUV de 4,73 metros de largo, 1,91 metros de ancho y 1,79 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,82 metros y un despeje de 215 milímetros. La configuración interior es de cinco plazas y el tanque de combustible tiene una capacidad de 51 litros.

El SUV mide 4,73 metros de largo, 1,91 metros de ancho y 1,79 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,82 metros

La mecánica combina un motor naftero turbo de 1.5 litros con asistencia eléctrica y una transmisión DHT. En la versión 4x2, el sistema declara una potencia combinada de 300 CV y un torque máximo de 550 Nm. La tracción es delantera y el consumo declarado es de 5,85 litros cada 100 kilómetros.

La variante 4WD eleva las cifras, con una potencia combinada que trepa a 404 CV y el torque máximo a 685 Nm declarados. También incorpora tracción integral con sistema eManagement, modos de uso todo terreno —nieve, arena, pantano y hielo— y un sistema electrónico de diferencial limitado. El consumo declarado es de 6,45 litros cada 100 kilómetros.

La mecánica combina un motor naftero turbo de 1.5 litros con asistencia eléctrica y una transmisión DHT

En este tema se da una de las mayores polémicas que presenta el modelo, ya que en la práctica no se reflejan esos números de potencia, según pudo constatar este medio. A su vez, el jefe de mecánicos de una de las principales entidades del país expresó que “declara algo más de 400 caballos, pero la realidad es que está cercano a los 240 CV, teniendo las baterías al 100% y haciendo una combinación del caballaje del motor a combustión junto a los eléctricos”.

Las dos versiones cuentan con suspensión delantera McPherson e independiente multibrazo atrás, frenos a disco en las cuatro ruedas —ventilados adelante— y llantas de aluminio bitono. También comparten los ángulos de aproximación, salida y ventral: 24,5°, 30° y 21°, respectivamente.

Las dos versiones cuentan con suspensión delantera McPherson e independiente multibrazo atrás

En confort, ambas ofrecen tapizados de cuero, techo solar panorámico con cortina, asientos traseros rebatibles 40/60, puertos USB tipo A y tipo C, toma de 12 V adelante y en el baúl, toma de 220 V en el baúl, ocho parlantes, climatización automática bizona y salida de aire para las plazas traseras.

También incorporan un tablero digital de 10,25“ y una pantalla central de 14,6″, con conexión Bluetooth, WiFi y vinculación para smartphones.

Incorporan un tablero digital de 10,25“ y una pantalla central de 14,6″

En seguridad incluye de serie airbags frontales, laterales y de cortina, control electrónico de estabilidad, control de tracción, ABS con EBD, asistencia de frenado, freno de estacionamiento eléctrico, auto hold, monitoreo de presión de neumáticos, anclajes Isofix, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de marcha atrás, alarma y cierre centralizado.

Uno de los puntos que ayudan a explicar su posicionamiento es el paquete de asistencias a la conducción. Las dos versiones equipan control de crucero adaptativo inteligente, asistencia de crucero integrada, control de descenso y arranque en pendiente, cámara panorámica 360° HD, alerta de tráfico cruzado trasero con frenado, advertencia de cambio de carril, asistente de mantenimiento de carril, alerta de cambio de carril, detección de punto ciego, advertencia de apertura de puerta, entre otras.

Uno de los puntos que ayudan a explicar su posicionamiento es el paquete de asistencias a la conducción

La versión 4x4 suma, además de la mayor potencia y la tracción integral, algunos elementos de equipamiento específicos. Entre ellos aparecen los asientos delanteros con calefacción y ventilación, memoria para el asiento del conductor, volante calefaccionado, faros antiniebla delanteros LED con función de giro, alzacristales eléctricos de un solo toque en las cuatro puertas y sistema de control todo terreno ATS.