La automotriz que hace medio año no aumenta el precio de sus autos

Se trata de Prestige Auto (Mercedes-Benz); tanto el segmento premium como las vans mantendrán su valor en noviembre
- 4 minutos de lectura'
Algunos meses atrás, Prestige Auto tomó las riendas de Mercedes-Benz en la Argentina con el objetivo de liderar el segmento de utilitarios y duplicar las ventas de autos premium de la firma. Para lograrlo, la marca decidió congelar, desde hace seis meses, los precios de la Sprinter —modelo fabricado en la planta de Virrey del Pino— y la Vito.
En cuanto al resto de su gama de vehículos de lujo, esta estrategia ya se venía aplicando desde antes; los precios se mantienen sin cambios desde febrero de este año.
“Continuamos trabajando para que sea posible mantener sin aumentos los valores de nuestros automóviles y vans. A la vez, en materia de servicios al cliente para Vito y Sprinter, seguimos con nuestro compromiso garantizando precios claros y unificados en toda la Argentina, con la calidad Mercedes-Benz de siempre”, afirmó Martín Idiarte, director comercial de Prestige Auto.
Lista de precios de Mercedes Benz para noviembre
- A 200 FL: US$56.500
- A 250 4MATIC FL AMG-Line: US$72.800
- A 200 FL Progressive: US$58.500
- CLA 200 Progressive: US$63.500
- GLA 200 FL Progressive: US$65.000
- GLA 250 4MATIC FL AMG-Line: US$76.700
- GLB 200 FL Advance: US$66.400
- GLB 250 4MATIC FL Progressive: US$76.900
- C 300 Avantgarde: US$76.900
- C 300 AMG-Line: US$94.000
- GLC 200 4MATIC Avantgarde: US$105.000
- GLC 300 4MATIC AMG-Line: US$119.900
- GLC 300 4MATIC Coupé AMG-Line: US$140.000
- E 450 4MATIC AMG-Line: US$182.000
- GLE 450 4MATIC FL AMG-Line: US$205.000
- Mercedes-AMG A 35 4MATIC FL: US$106.600
- Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC FL: US$149.000
- Mercedes-AMG A 35 4MATIC FL: US$107.900
- Mercedes-AMG C 43 4MATIC: US$127.900
- Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé: US$165.500
- Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé: US$195.000
- Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé FL: US$240.000
- Mercedes-AMG G 63: US$400.000
- Mercedes-AMG SL 63 S E Performance: US$410.000
- Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: US$415.000
- Mercedes-AMG SL 63 S E Performance: US$430.000
- EQA 350 4MATIC: US$102.000
- EQA 350 4MATIC FL: US$102.000
- EQE 500 4MATIC SUV: US$199.900
- Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 2 SP: $54.784.777
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TN Versión 2: $64.352.902
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1: $64.262.135
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 2: $65.061.404
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Versión 2: $71.344.197
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Versión 2: $87.840.358
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1: $69.297.529
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Chasis 3665: $63.094.248
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 3665: $64.153.255
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325: $69.632.796
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 15+1 TE: $85.618.969
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Minibus 4325 19+1 TE: $113.164.591
- Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 1 Anterior: $62.143.680
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 1: $69.163.223
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 2: $69.996.503
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE Versión 2: $83.036.549
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Vidriado: $87.916.321
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto Plus 4+1: $70.519.049
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1: $74.875.034
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Mixto 4+1: $75.055.760
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 9+1 TE: $87.689.099
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Combi 3665 15+1 TE Plus: $91.828.920
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 Motor Home: $73.665.449
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home: $78.317.726
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home: $81.686.997
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE XL Versión 1 Motor Home: $96.444.418
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Chasis 3665 Motor Home: $73.203.205
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325 Motor Home: $77.389.896
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 4325: $64.705.750
- Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Chasis 4325: $59.351.868
- Mercedes-Benz Vito 114 Furgón Mixto AT Pro: US$64.437
- Mercedes-Benz Vito 119 Tourer Pro: US$80.000