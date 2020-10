La cuarentena y su impacto en las baterías del auto

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de octubre de 2020

"A causa del aislamiento social preventivo y obligatorio como consecuencia de la pandemia de Covid-19, la circulación vehicular se redujo considerablemente, en particular los primeros 90 días. Una vez que se recuperó la actividad y que se inició la "nueva normalidad", no fueron pocos los que debieron enfocarse en el mantenimiento de sus autos, que sufrieron ese receso inesperado. En ese sentido, la batería fue el repuesto que multiplicó sus ventas y que sufrió un auténtico boom debido a la gran cantidad de particulares que descubrieron que, de un día para el otro, su auto no arrancaba aun cuando le habían dado marcha semanalmente de modo preventivo", contó Luz Valbuena, responsable de marketing de la firma Acubat.

-¿Esto es normal?

-Sucedió que las baterías que estaban al final de su vida útil terminaron de agotarse, ya que la batería es un elemento al que no se le presta atención hasta que, sin previo aviso, deja de funcionar. Lo que sucede es que en casos como el de la cuarentena, no alcanza con darle marcha al auto una vez a la semana por espacio de 10 minutos. Lo que se sugiere para mantener la batería en con óptima carga es que el vehículo esté funcionado entre tres y cuatro veces por semana, por al menos 20 minutos.

-¿Cómo podemos darnos cuenta?

-Las baterías cuentan con una serie de "testigos" que permiten conocer su estado, de todos modos lo que sugerimos es realizar un control con el equipo adecuado para saber si presenta alguna falla o si se está cargando como corresponde. De lo contrario es muy difícil anticipar cuándo dejará de funcionar.

-¿Cuál es la vida útil aproximada de una batería?

-Dependiendo del uso, una batería de automóvil puede rendir unos 60.000 km o entre dos años y medio y tres años, lo que ocurra primero. Hay una creencia que señala que hoy las baterías duran menos que lo que la hacían anteriormente. ¿Es correcto? Lo que sucede es que en la actualidad los vehículos demandan mayor electricidad para hacer funcionar todos sus componentes. Por eso la sugerencia es respetar lo que indica el manual del propietario y colocar una batería del tamaño adecuado.

-¿Cómo elegirlas?

-La elección de la batería debe ser vista como una inversión debido a que se trata de un componente que no se volverá a cambiar en mucho tiempo pero al que se le exige a diario, en todo momento. Por eso es importante elegir una de marca reconocida y colocada por un profesional, lo que asegurará su garantía de posventa y la posibilidad de realizar controles gratuitos.

