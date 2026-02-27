10 autos usados que se consiguen por menos de $15 millones en febrero 2026: uno por uno, por marca y modelo

Luego de un 2025 récord, el mercado de autos usados inició el año con señales mixtas. Si bien el volumen se mantuvo prácticamente estable respecto del cierre del año pasado, el arranque quedó muy por debajo de su comparación interanual y dejó en claro que el nuevo ejercicio será más competitivo.

En enero se vendieron 153.070 vehículos usados en todo el país, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). La cifra representa una caída del 9,98% frente a enero de 2025, cuando se habían comercializado 170.046 unidades. En comparación con diciembre (151.994 operaciones), la suba fue de apenas 0,71%.

“Comenzó el año 2026 y sabemos que va a ser muy competitivo. La llegada de la primera ola de autos chinos al país ha movilizado de forma importante al mercado”, señaló Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

“Los nuevos jugadores ofrecen autos baratos en términos locales y con buen equipamiento, especialmente en híbridos y eléctricos. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto lograrán modificar al mercado tal cual lo conocemos. Lo veremos a medida que vaya transcurriendo el tiempo”, agregó.

La comercialización de usados cayó un 10% respecto a enero 2025 SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Los 10 autos usados más baratos en febrero de 2026

En paralelo al movimiento del mercado, continúan existiendo opciones accesibles dentro del segmento de entrada de gama. Tomando como referencia modelos con antigüedad hasta 2015 y valores promedio de mercado, estos son algunos de los autos usados que en febrero se consiguen por menos de $15 millones, según la base de datos de la CCA:

Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $8.083.000

Volkswagen Gol 3p 1.4 Power: $8.614.000

Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $8.643.000

Citroën C3 5p 1.5 Origine: $9.304.000

Renault Sandero 5p 1.6: $10.418.000

Nissan March 5p 1.6 Active: $10.535.000

Volkswagen Up! 3p 1.0 Take Up!: $11.139.000

Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $11.198.000

Volkswagen Fox: $11.300.000

Toyota Etios X: $13.267.000

Los usados más vendidos en enero

El liderazgo volvió a quedar en manos del Volkswagen Gol y Trend, histórico referente del mercado de segunda mano en la Argentina, con 8.601 unidades transferidas. Así quedó conformado el ranking de los 10 autos usados más vendidos en enero:

Volkswagen Gol y Trend: 8601

Toyota Hilux: 5974

Chevrolet Corsa y Classic: 4357

Ford Ranger: 4127

Volkswagen Amarok: 4120

Ford EcoSport: 3360

Peugeot 208: 3325

Toyota Corolla: 3032

Fiat Palio: 2938

Ford Ka: 2876

La Toyota Hilux es la pickup que más se comercializa en el mercado de usados

Lamas también destacó que, pese al retroceso interanual de enero, las expectativas para el año siguen siendo positivas: “Esperamos otro buen año similar a lo que pasó durante el año pasado, aunque aún no debemos apresurarnos hasta que por lo menos haya transcurrido el primer trimestre”.

Además, subrayó el rol que tendrá el crédito en los próximos meses: “Este año la financiación será un factor determinante a la hora de concretar operaciones. Los bancos deberán ofrecer tasas acorde a las necesidades del sector y esto contribuirá a que el mercado concrete un mayor volumen de ventas”.