10 autos usados que se consiguen por menos de $15 millones en febrero 2026: uno por uno, por marca y modelo

Tras un 2025 récord, el mercado de segunda mano cayó considerablemente frente a enero pasado; se anticipa un 2026 marcado por mayor competencia
Luego de un 2025 récord, el mercado de autos usados inició el año con señales mixtas. Si bien el volumen se mantuvo prácticamente estable respecto del cierre del año pasado, el arranque quedó muy por debajo de su comparación interanual y dejó en claro que el nuevo ejercicio será más competitivo.
En enero se vendieron 153.070 vehículos usados en todo el país, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). La cifra representa una caída del 9,98% frente a enero de 2025, cuando se habían comercializado 170.046 unidades. En comparación con diciembre (151.994 operaciones), la suba fue de apenas 0,71%.
“Comenzó el año 2026 y sabemos que va a ser muy competitivo. La llegada de la primera ola de autos chinos al país ha movilizado de forma importante al mercado”, señaló Alejandro Lamas, secretario de la CCA.
“Los nuevos jugadores ofrecen autos baratos en términos locales y con buen equipamiento, especialmente en híbridos y eléctricos. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto lograrán modificar al mercado tal cual lo conocemos. Lo veremos a medida que vaya transcurriendo el tiempo”, agregó.
Los 10 autos usados más baratos en febrero de 2026
En paralelo al movimiento del mercado, continúan existiendo opciones accesibles dentro del segmento de entrada de gama. Tomando como referencia modelos con antigüedad hasta 2015 y valores promedio de mercado, estos son algunos de los autos usados que en febrero se consiguen por menos de $15 millones, según la base de datos de la CCA:
- Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $8.083.000
- Volkswagen Gol 3p 1.4 Power: $8.614.000
- Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $8.643.000
- Citroën C3 5p 1.5 Origine: $9.304.000
- Renault Sandero 5p 1.6: $10.418.000
- Nissan March 5p 1.6 Active: $10.535.000
- Volkswagen Up! 3p 1.0 Take Up!: $11.139.000
- Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $11.198.000
- Volkswagen Fox: $11.300.000
- Toyota Etios X: $13.267.000
Los usados más vendidos en enero
El liderazgo volvió a quedar en manos del Volkswagen Gol y Trend, histórico referente del mercado de segunda mano en la Argentina, con 8.601 unidades transferidas. Así quedó conformado el ranking de los 10 autos usados más vendidos en enero:
- Volkswagen Gol y Trend: 8601
- Toyota Hilux: 5974
- Chevrolet Corsa y Classic: 4357
- Ford Ranger: 4127
- Volkswagen Amarok: 4120
- Ford EcoSport: 3360
- Peugeot 208: 3325
- Toyota Corolla: 3032
- Fiat Palio: 2938
- Ford Ka: 2876
Lamas también destacó que, pese al retroceso interanual de enero, las expectativas para el año siguen siendo positivas: “Esperamos otro buen año similar a lo que pasó durante el año pasado, aunque aún no debemos apresurarnos hasta que por lo menos haya transcurrido el primer trimestre”.
Además, subrayó el rol que tendrá el crédito en los próximos meses: “Este año la financiación será un factor determinante a la hora de concretar operaciones. Los bancos deberán ofrecer tasas acorde a las necesidades del sector y esto contribuirá a que el mercado concrete un mayor volumen de ventas”.
