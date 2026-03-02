La automotriz que no aumenta sus autos hace cinco meses y tampoco lo hará en marzo

El mercado automotor vuelve a poner en el centro de la escena a las listas de precios sugeridos al público de las automotrices, aunque esta vez no por aumentos, sino por el escenario opuesto.

Las diferentes decisiones comerciales se dan luego de que el Senado aprobara la reforma laboral y, con ella, el capítulo impositivo que eliminó de manera definitiva los impuestos internos.

En esa línea, fue Hyundai la que acaba de comunicar el congelamiento de sus precios por cuarto mes consecutivo. La automotriz no aumenta sus valores desde noviembre de 2025 y mantiene esa política para toda su gama.

Esta vez, será con unidades limitadas por versión, disponibles desde el 1 hasta el 13 de marzo o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. En un comunicado oficial, además, la marca aclaró que "el Hyundai Santa Fe no se encuentra alcanzado por el impuesto interno, un factor que contribuye a sostener su competitividad dentro del segmento".

Lista de precios de Hyundai de marzo

Hyundai HB20 Comfort Plus MT: $27.600.000

$27.600.000 Hyundai HB20 Comfort Plus AT: $31.000.000

$31.000.000 Hyundai HB20 Platinum Safety AT: $34.900.000

Hyundai HB20

Hyundai Creta: US$33.500 (precio de lista US$35.000)

Hyundai Creta

Hyundai Tucson 4x2: US$47.000 (precio de lista US$48.000)

US$47.000 (precio de lista US$48.000) Hyundai Tucson 4x4: US$58.000

US$58.000 Hyundai Tucson Híbrida: US$66.000

Hyundai Tucson

Hyundai Santa Fe: US$70.900

Hundai Santa Fe Hyundai Motor Company

Hyundai Staria 4x2: US$59.000

US$59.000 Hyundai Staria 4x4: US$69.000

Hyundai Staria

Otras automotrices que mantuvieron o bajaron sus precios

Al igual que Hyundai, Toyota y Volkswagen también decidieron congelar su lista de precios durante marzo. En contraste, se registran otros casos, como el de Mercedes-Benz, representada en el país por Prestige Auto, que aplicó descuentos antes de la eliminación definitiva del impuesto interno con el objetivo de evitar una posible caída en las ventas producto de la especulación del mercado.

Más tarde, una vez aprobada en el Congreso la eliminación del tributo, Ford comunicó que para marzo redujo sus precios hasta casi un 30%. Esta baja no responde únicamente al fin del impuesto al lujo, sino que se combina con otro factor clave: el cupo habilitado por el Gobierno para que 10.000 unidades ingresen desde Estados Unidos sin pagar el arancel extrazona del 35%, en el marco del acuerdo firmado entre la Argentina y Estados Unidos.

Otras marcas, como Audi y BMW, señalaron que durante los primeros días de marzo analizarán el impacto de la eliminación del impuesto y anticiparon eventuales bajas de precios en torno al 12% en su portfolio. En ese sentido, aclararon que la estrategia variará según cada marca, por lo que no se espera una reducción directa y uniforme en todos los modelos.