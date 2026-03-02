Una automotriz decidió no aumentar el precio de sus autos para marzo

Se trata de Toyota, que decidió congelar el valor de sus vehículos luego de que se confirmara la eliminación del conocido impuesto al lujo; cómo quedan los valores
Toyota, la automotriz que lideró las ventas el año pasado y que durante el primer mes de este año logró comercializar más de 7000 unidades 0km, difundió su lista de precios sugeridos al público sin registrar cambios respecto de los valores informados para el mes anterior.
Esto se da en un contexto en el que el Senado, a fines de la semana pasada, aprobó la reforma laboral y, con ella, se eliminó de manera definitiva el impuesto interno, más conocido como impuesto al lujo. A comienzos del año anterior ya se había eliminado la primera escala de este tributo y la segunda se había reducido del 35% al 18%.
Así, la automotriz japonesa, que viene de protagonizar el lanzamiento comercial del Yaris Cross, su nuevo SUV de entrada, mantiene los valores de sus autos para marzo de la siguiente manera:
- Toyota Yaris: desde $34.284.000 hasta $40.956.000
- Toyota Yaris Cross (nuevo): desde $41.464.000 hasta $54.020.000
- Toyota Corolla: desde $44.082.000 hasta $56.180.000
- Toyota Corolla Cross: desde $51.918.000 hasta $64.083.000
- Toyota Hilux: desde: $49.325.000 (cabina doble) hasta $89.327.000
- Toyota SW4: desde $91.585.000 hasta $97.092.000
- Toyota GR86: US$60.900
- Toyota RAV4: US$70.200
- Toyota GR Yaris: desde US$70.000 hasta US$71.800
- Toyota Hiace (Commuter): $81.993.000
- Toyota Crown: US$93.000
Bajas de precios y descuentos aplicados
Previo a la eliminación del tributo, algunas automotrices se adelantaron a los hechos. Fue el caso de Mercedes-Benz, representada en el país por Prestige Auto, que aplicó descuentos con el objetivo de evitar una posible caída en las ventas producto de la especulación del mercado.
Luego, una vez aprobada la eliminación total del impuesto, Ford comunicó que para este tercer mes del año redujo sus precios hasta casi un 30%. Esta baja también responde a una combinación de factores, entre ellos el cupo de 10.000 vehículos que pueden ingresar sin pagar el arancel extrazona del 35%, en el marco del acuerdo firmado entre la Argentina y Estados Unidos.
Demás marcas, como Audi y BMW, explicaron que analizarán estos primeros días de marzo el impacto de la eliminación del impuesto y prevén bajas en torno al 12% en su portfolio. La estrategia aplicada por cada marca variaría, por lo que no se espera una reducción directa y lineal de todos los modelos.
