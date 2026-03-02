Una automotriz decidió no aumentar el precio de sus autos para marzo

Toyota, la automotriz que lideró las ventas el año pasado y que durante el primer mes de este año logró comercializar más de 7000 unidades 0km, difundió su lista de precios sugeridos al público sin registrar cambios respecto de los valores informados para el mes anterior.

Esto se da en un contexto en el que el Senado, a fines de la semana pasada, aprobó la reforma laboral y, con ella, se eliminó de manera definitiva el impuesto interno, más conocido como impuesto al lujo. A comienzos del año anterior ya se había eliminado la primera escala de este tributo y la segunda se había reducido del 35% al 18%.

Nuevo Toyota Yaris Cross

Así, la automotriz japonesa, que viene de protagonizar el lanzamiento comercial del Yaris Cross, su nuevo SUV de entrada, mantiene los valores de sus autos para marzo de la siguiente manera:

Toyota Yaris: desde $34.284.000 hasta $40.956.000

desde $34.284.000 hasta $40.956.000 Toyota Yaris Cross (nuevo): desde $41.464.000 hasta $54.020.000

desde $41.464.000 hasta $54.020.000 Toyota Corolla: desde $44.082.000 hasta $56.180.000

desde $44.082.000 hasta $56.180.000 Toyota Corolla Cross: desde $51.918.000 hasta $64.083.000

desde $51.918.000 hasta $64.083.000 Toyota Hilux: desde: $49.325.000 (cabina doble) hasta $89.327.000

desde: $49.325.000 (cabina doble) hasta $89.327.000 Toyota SW4: desde $91.585.000 hasta $97.092.000

desde $91.585.000 hasta $97.092.000 Toyota GR86: US$60.900

US$60.900 Toyota RAV4: US$70.200

US$70.200 Toyota GR Yaris: desde US$70.000 hasta US$71.800

desde US$70.000 hasta US$71.800 Toyota Hiace (Commuter): $81.993.000

$81.993.000 Toyota Crown: US$93.000

La Toyota Hilux fue el modelo más vendido en el mercado argentino en 2025

Bajas de precios y descuentos aplicados

Previo a la eliminación del tributo, algunas automotrices se adelantaron a los hechos. Fue el caso de Mercedes-Benz, representada en el país por Prestige Auto, que aplicó descuentos con el objetivo de evitar una posible caída en las ventas producto de la especulación del mercado.

Luego, una vez aprobada la eliminación total del impuesto, Ford comunicó que para este tercer mes del año redujo sus precios hasta casi un 30%. Esta baja también responde a una combinación de factores, entre ellos el cupo de 10.000 vehículos que pueden ingresar sin pagar el arancel extrazona del 35%, en el marco del acuerdo firmado entre la Argentina y Estados Unidos.

Demás marcas, como Audi y BMW, explicaron que analizarán estos primeros días de marzo el impacto de la eliminación del impuesto y prevén bajas en torno al 12% en su portfolio. La estrategia aplicada por cada marca variaría, por lo que no se espera una reducción directa y lineal de todos los modelos.