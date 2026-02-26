Una automotriz recorta el 20% de su personal ante el aumento de las pérdidas

Aston Martin confirmó que despedirá al 20% de su plantilla y las pérdidas netas de la empresa aumentaron un 52% el año pasado hasta alcanzar los 493,2 millones de libras.

La firma de automóviles de lujo, sinónimo de James Bond, luchó durante varios años y culpó a los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump en una declaración hecha el mes pasado.

Aston Martin, que tiene su sede en Gaydon, Warwickshire, emplea a unas 3000 personas, lo que significa que las pérdidas de empleos ascenderán a unos 600.

La empresa dijo que los recortes de empleos deberían generar ahorros anuales de alrededor de £40 millones y no especificó cuándo se implementarían, pero dijo que la mayoría de los ahorros se realizarían este año.

Un portavoz de Aston Martin dijo que los aranceles estadounidenses habían sido “extremadamente disruptivos” y que la demanda también había sido “extremadamente moderada” en China, el mercado automovilístico más grande del mundo.

También ha recortado su plan de gasto de capital a cinco años de £2000 millones a £1700 millones al retrasar la inversión en tecnología de vehículos eléctricos.

Aston Martin afirmó: “Tras haber emprendido a principios de 2025 un proceso de ajustes organizativos para garantizar que la empresa contara con los recursos adecuados para sus planes futuros, tuvimos que tomar la difícil decisión a finales de 2025 de implementar más cambios”.

“Este último programa supondrá la salida de hasta el 20% de nuestra valiosa plantilla”.

Se entiende que la mayoría de los recortes afectarán al Reino Unido, donde se encuentra la mayor parte de los trabajadores de Aston Martin, y los roles de toda la empresa se verán afectados, incluido el personal de fábrica.

La empresa también tiene una sede en el Reino Unido en St Athan, al sur de Gales, así como oficinas y concesionarios en todo el mundo.