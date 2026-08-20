La decisión de las automotrices chinas que permite ganar espacio, pero que tiene una contra

La industria automotriz de la Argentina comenzó a sentir una verdadera ola de automotrices chinas, producto de un beneficio del Gobierno que reglamentó un cupo para que los vehículos electrificados con un valor Free on Board (FOB) inferior a US$16.000 ingresen sin pagar el arancel extrazona, que es del 35%.

En parte por esta normativa, la Argentina comenzó a sentir la revolución tecnológica que impulsó China y que ya había llegado años antes a otros mercados, incluso a algunos de la región, como Uruguay y Chile, por mencionar algunos.

Uno de los pilares que permitió a la industria automotriz china crecer a gran escala a nivel global fue justamente la electrificación, con una oferta que abarca desde vehículos híbridos e híbridos enchufables hasta modelos totalmente eléctricos. A esto se suma el componente tecnológico que incorporan estos vehículos.

Sin embargo, ese desarrollo que permitió a las automotrices chinas expandirse con gran magnitud en distintos mercados también presenta algunos puntos en contra frente a los autos tradicionales, especialmente los modelos nafteros que dominaron el mercado antes de esta revolución tecnológica.

Una de las principales desventajas de los autos chinos es que la mayoría no incorpora un neumático de auxilio ni un “ruedín”. En su lugar, muchos ofrecen kits de reparación de pinchazos, una solución que permite reducir peso, liberar espacio para las baterías y, al mismo tiempo, ofrecer un baúl con mayor capacidad que si tuviera que alojar una rueda de auxilio.

La presión de los neumáticos debe controlarse con frecuencia, según los especialistas Shutterstock - Shutterstock

Ese kit solo resulta útil cuando el neumático sufre un pinchazo que puede ser reparado. Sin embargo, no sirve ante un corte grande en la rueda o cuando el neumático revienta. En esos casos, si el conductor no agregó por sus propios medios un neumático temporal, el vehículo no puede continuar la marcha hasta una gomería, como sí podría hacerlo un auto tradicional equipado con rueda de auxilio.

Si bien cuentan con este “talón de Aquiles”, es importante mencionar que estos vehículos modernos suelen contar con un sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) que, ante una pérdida de presión, puede alertar al conductor para que actúe al respecto.

Cómo alargar la vida útil de los neumáticos

Ante esta problemática resulta más importante cuidar a los cuatro principales. En ese sentido, los especialistas recomiendan, en primer lugar, recomendó verificar que siempre tengan la presión correcta, ya que esto previene el desgaste irregular, mejora la estabilidad, favorece el rendimiento del combustible e incrementa la seguridad en la vía.

De hecho, manejar con las llantas a una presión incorrecta reduce el agarre y aumenta la distancia de frenado.

Manejar con las llantas a una presión incorrecta reduce el agarre Shutterstock

Otros hábitos que puedes implementar para alargar la vida útil de las llantas son: conducir de manera suave, evitando acelerar y frenar de manera brusca; tomar las curvas con precaución para evitar un desgaste irregular y evitar golpes contra la vereda al estacionarte, ya que pueden dañar la estructura de los neumáticos.

También resulta importante prestar atención a las señales de desgaste que puedan aparecer con el paso del tiempo. Un ejemplo puede puede ser las vibración en el volante, los ruidos extraños al manejar o la pérdida de presión de aire constante. También es clave evitar baches y objetos punzantes, en la medida de lo posible, y reducir la velocidad al pasar por zonas irregulares.