La FIA tiene algunas objeciones respecto de los ADAS

Siempre a la vanguardia en materia de seguridad vial, el Parlamento Europeo estableció en mayo de 2019 un conjunto de tecnologías ADAS que debe ser obligatorio en todos los modelos nuevos a partir de julio de 2022, mientras que en nuestra región sigue postergándose la obligatoriedad del control de estabilidad (ESP), el sistema activo de seguridad más importantes en un vehículo,

Pero volviendo al Viejo Continente, la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que preside Jean Todt, exdirector de Ferrari en la F1, cree que los ADAS deben ser mejorados antes de ser obligatorios. Para eso remitió al Parlamento Europeo el estudio ¿Cómo maximizar los beneficios de los ADAS para la seguridad vial?, en el que tiene en cuenta las funciones, limitaciones y conocimiento de los usuarios sobre estos dispositivos.

La FIA dice en su informe que si van a ser obligatorios deben ser perfectos. Para eso estudió seis de ellos y llegó a estas conclusiones: 1) Falta de información de los usuarios respecto de las limitaciones de los ADAS. 2) Algunos necesitan mayor precisión en su funcionamiento (según la FIA no siempre se comportan como se espera). 3) No hay avisos al conductor de fallas en el funcionamiento del ADAS. 4) La interfaz hombre-máquina no siempre es predecible y práctica. 5) Faltan procesos claros de mantenimiento y calibración de los ADAS. 6) Más educación y formación para los usuarios, entre otras.