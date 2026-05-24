La gente dejó de mirar el motor y el diseño de un auto para definir qué compra

El mundo está cada vez conectado. Por eso, ya nos sorprende contar con dispositivos inteligentes en nuestros hogares. En línea con esa tendencia los vehículos suman más tecnología y aplicaciones para ofrecer confort y seguridad a la hora de viajar.

Hoy casi todas las automotrices cuentan con asistentes que permiten a los usuarios desde su celular, por ejemplo, abrir o cerrar las puertas de su automóvil, controlar la temperatura del auto, recibir alarmas relacionadas con el manejo y hasta contactar a las autoridades en caso de sufrir un robo o accidente de tránsito.

Es que las fabricantes se dieron cuenta que los usuarios ya no miran solo el motor, las terminaciones interiores, o el diseño del vehículo; hoy prestan mucha atención en el confort y la tecnología, servicios que pueden inclinar la balanza a la hora de definir la elección.

Los autos conectados de Toyota y Volkswagen, por ejemplo, permiten configurar alertas de perímetro y límite de velocidad desde el celular. Mientras que FordPass, la aplicación móvil de Ford, fue diseñada para conectar a los usuarios con sus vehículos. La plataforma permite gestionar funciones remotas, monitorear el estado del auto en tiempo real y acceder a servicios de posventa directamente desde el celular.

Hoy muchas funciones del auto se pueden accionar desde el celular

Otro claro ejemplo es OnStar, la plataforma de conectividad de Chevrolet, que acaba de festejar una década desde su llegada al país.

Esta compañía reveló que el 93% del portfolio de vehículos Chevrolet que se vende en la Argentina están conectados con Onstar, lo que demuestra que la conectividad se volvió un estándar en la propuesta de valor y calidad de la marca, con más de 160.000 vehículos conectados en el país.

Chevrolet On Star lleva 10 años en el país

OnStar permite, por ejemplo, el diagnóstico remoto de la unidad, seguridad y asistencia 24/7 en caso de colisión, recuperación vehicular, asistencia en ruta y el “acompañamiento seguro”, además de otras funciones para gestión de flotas.

“OnStar brinda beneficios que ayudan a nuestros clientes particulares a sentirse protegidos y seguros cada minuto a bordo de sus vehículos, mientras que es un soporte vital para los dueños y administradores de flotas. Servicios como el diagnóstico remoto, la respuesta automática en caso de colisión, la recuperación vehicular, la asistencia en ruta o las funciones como ‘Acompañamiento Seguro’ y ‘OnStar Pets’ forman un ecosistema de conectividad ampliamente valorado por nuestros usuarios”, señala Gustavo Garrastazu, gerente de ventas de Onstar de GM Sudamérica Atlántico.

“Acompañamiento Seguro” es un servicio disponible las 24 horas de los siete días de la semana, que permite que un asesor de OnStar que acompañe al conductor en tiempo real durante trayectos en los que se siente vulnerable, monitoreando el recorrido y activando protocolos de emergencia si fuera necesario.

OnStar Pets, es un servicio de emergencia para mascotas que integra la localización de clínicas veterinarias cercanas, llamadas en conferencia con el veterinario o un familiar y desbloqueo remoto gratuito del vehículo si la mascota queda dentro del vehículo, incluso cuando el cliente no tiene un plan activo.

Existen servicios de emergencias para mascotas

La tecnología como asesor de ventas

Pero la tecnología no solo desembarcó en los vehículos para ofrecer servicio a los usuarios, también se está transformando en un nuevo canal de venta y fidelización. Según datos de Chevrolet la Argentina muestra hoy el mayor nivel de adopción de su aplicación en el momento de la entrega de la unidad o kilómetros en el Cono Sur, con más del 92% de los clientes descargando la app myChevrolet desde el primer día. Además, a través de esta herramienta se ejecutan cerca de 350.000 comandos remotos por mes.

Entre ellos, el comando más utilizado es “Localización”, con más de 1,5 millones de usos acumulados, seguido por arranque remoto, bloqueo/desbloqueo de puertas y hacer sonar bocina, encender luces, lo que muestra que los clientes integran la app en su rutina diaria para encontrar su auto, climatizarlo o asegurarse de que quedó correctamente cerrado. “Casi el 72% de los comandos provienen de conductores hombres y el 28% de mujeres, con mayor concentración, desde el punto de vista etario, en los segmentos de 31 a 60 años”, detallan desde la automotriz.