Cambio en el mercado: la marca china que escaló una posición en el Top 10 de ventas en la Argentina, en un abril a la baja

El mercado automotor argentino mostró en abril una nueva caída en su comparación interanual, dejando a su vez señales claras de transformación en su estructura.

Con 47.564 patentamientos, abril cerró con una baja del 13,6% frente al mismo mes de 2025 y una caída del 3,3% respecto de marzo. En el acumulado del primer cuatrimestre, el sector suma 205.114 unidades, con una disminución del 5,7% frente al mismo período del año pasado.

Más allá del retroceso general, el dato distintivo volvió a ser el desempeño de las marcas chinas, que continúan expandiendo su presencia en el mercado local.

En ese escenario, la automotriz BYD escaló un puesto más luego de haberse metido entre las diez marcas más vendidas del país en marzo. En abril ya se ubicó en el noveno puesto con 1701 unidades patentadas y continúa como la única marca de origen chino dentro del Top 10.

BYD es la única marca china que se ubica entre las más vendidas de la Argentina BYD

El ranking de las 10 automotrices que más vendieron en abril

El listado de las marcas con mayor volumen de patentamientos en el cuarto mes del año quedó conformado de la siguiente manera:

Toyota: 6691 unidades

6691 unidades Volkswagen: 5538 unidades

5538 unidades Fiat: 5021 unidades

5021 unidades Ford: 3862 unidades

3862 unidades Chevrolet: 3847 unidades

3847 unidades Renault: 3526 unidades

3526 unidades Peugeot: 2976 unidades

2976 unidades Citroën: 1790 unidades

1790 unidades BYD: 1701 unidades

1701 unidades Jeep: 1137 unidades

Toyota continúa liderando el mercado, con la pickup Hilux como el modelo más vendido

El crecimiento de BYD está estrechamente vinculado al desempeño del segmento eléctrico, donde la marca concentra la mayor parte de las ventas. Modelos como el BYD Dolphin Mini y el BYD Yuan Pro lideran con amplitud la categoría y explican buena parte del volumen total de la compañía en el país.

De hecho, solo estos dos modelos representaron cerca del 80% de los eléctricos patentados en abril, lo que da cuenta de la fuerte concentración que todavía caracteriza a este mercado incipiente.

Los modelos de BYD Dolphin Mini y Yuan Pro representaron cerca del 80% de los eléctricos patentados en abril

Un mercado que cambia de forma

El avance de BYD se da en paralelo a un retroceso de varias de las marcas tradicionales, que registraron caídas interanuales significativas. Toyota, por ejemplo, bajó 31,4%; Volkswagen, 38%; Renault, 31,7%; y Peugeot, 29,8%.

En sentido contrario, otras automotrices asociadas al nuevo flujo importador mostraron subas destacadas. Chery creció 928,1% interanual, Haval 518,9% y BAIC 169,7%.

Las marcas chinas continúan con un fuerte crecimiento, donde en el caso de Chery este fue del 928,1% interanual

Este comportamiento refleja una dinámica en la que el volumen total deja de ser la única variable relevante. Aún en un escenario de menor crecimiento, la oferta se diversifica, aparecen nuevos competidores y se modifican las condiciones comerciales.

En ese contexto, el crecimiento de las marcas chinas es una señal concreta de hacia dónde se está moviendo el mercado, con más competencia, mayor presencia de marcas no tradicionales y con un peso creciente de las nuevas tecnologías dentro de la oferta disponible.