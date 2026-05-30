Las ventas de autos sufrieron una de las mayores caídas en lo que va del año

El sector automotor experimentó una de las caídas más fuertes en lo que va del año. Según reportó la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara), en mayo se comercializaron 41.921 unidades, una baja del 25,6% interanual dado que en mayo de 2025 se habían registrado 56.319 ventas.

Contra abril, mes en el que se habían patentado 47.730 vehículos, la retracción fue del 12,2%. Así, en lo que va del año se registran 247.187 patentamientos de unidades 0km, un 9,7% menos de lo acumulado en 2025 (273.819).

En lo que respecta a modelos, el ranking tuvo algunas variaciones respecto a meses anteriores. La Toyota Hilux sigue liderando, mientras que en segunda posición escaló otra pickup de producción nacional, la Ford Ranger. En tercer lugar, se ubicó el Fiat Cronos.

La Ford Ranger fue el segundo vehículo más vendido en el mes último

Si bien las tres primeras unidades más vendidas corresponden a vehículos fabricados en el país, los importados ya representan más de un 60% en participación de ventas en el país. Así las cosas, este es el ranking de los diez más vendidos en abirl.

Toyota Hilux: 2309 patentamientos.

Ford Ranger: 1672.

Fiat Cronos: 1627.

Ford Territory: 1589.

Peugeot 208: 1279.

Volkswagen Amarok: 1172.

Chevrolet Onix: 1156.

Toyota Yaris Cross: 1034.

Chevrolet Tracker: 1006.

Volkswagen Tera: 987.

En cuanto a marcas, si bien la líder en el acumulado sigue siendo Volkswagen (32.317 ventas en lo que va del año), de cerca la siguen Toyota y Fiat (31.711 y 28.777, respectivamente). Aún así, en abril la automotriz que computó más patentamientos fue Toyota.

Una de las novedades de los números de el mes último es la incorporación de BYD al ranking de las 10 con más patentamientos. La automotriz china, que llegó hace poco más de seis meses a la Argentina, se posicionó en octavo lugar, impulsada especialmente por las ventas del SUV Atto 2.

Las ventas del BYD Atto 2 DM-i impulsaron fuertemente el crecimiento de la marca en el ranking

Dicho esto, este es el ranking completo de las automotrices con más ventas en el mes último, según el reporte de Acara.

Toyota: 5760 ventas.

Volkswagen: 4954.

Fiat: 4607.

Ford: 4030.

Chevrolet: 3438.

Renault: 2508.

Peugeot: 2506.

BYD: 1701.

Citroën: 1379.

Jeep: 914.

“El mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual, la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar operaciones. Ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y han genrado una oferta muy amplia y competitiva", analizó Sebastián Beato, titular de Acara.

“Otros temas claves, en los que vamos a seguir trabajando, es la carga impositiva, que sigue siendo mayor al 50% del costo de un vehículo, las tasas de financiación, que necesitamos que sigan a la baja, y los costos bancarios, que inciden mucho en las operaciones", amplió.

Para Beato, “las concesionarias continuarán desempañando un rol central para mantener el nivel de actividad, acompañando al cliente con promociones, alternativas de financiación, previsibilidad y confianza en la decisión de compra, porque hoy se analiza quién está detrás de cada marca, quién la importa y quién debería responder en caso de cualquier problema en la post venta".