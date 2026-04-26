La número uno de BYD habló sobre el litio argentino y los planes de la marca para la región

China, Beijing (enviado especial)-. La edición 2026 de Auto China dejó en claro dos cosas: que las exhibiciones de este estilo están más vigentes que nunca y que las automotrices chinas dejaron de ser una proyección a futuro para convertirse en una realidad concreta.

En ese marco está BYD. El gigante tecnológico aprovechó el salón de Beijing para mostrar varios lanzamientos y concepts de todas sus marcas (Denza, Yangwang, Leopard y la propia BYD) y dejar en claro sus intenciones de seguir con su expanción global.

Surgió como fabricante de baterías en los 90 y se convirtió en poco tiempo en uno de los grupos automotrices más importantes en el mercado de electrificados global. Presente en más de 100 países, desembarcó en la Argentina como filial hace poco más de seis meses.

Si bien en nuestro país se venden cinco modelos, los planes de expansión son concretos. La marca ya tiene una fábrica en Brasil, la más grande fuera de China, y el objetivo de seguir ampliando su capacidad productiva fuera de su país de origen.

BYD produce prácticamente el total de los componentes de sus vehículos BYD - BYD

Además, hace apenas unos días presentó su nuevo cargador ultrarrápido, que permite alcanzar el 97% de la batería de un auto electrificado en apenas nueve minutos.

Así las cosas, LA NACION accedió a una conferencia de prensa con Stella Li, vicepresidente ejecutiva de la automotriz. Allí, se dialogó sobre el rol de la marca en la región, su estrategia a nivel global, las tecnologías por venir, el interés por el litio argentino y su posible desembarco en la Fórmula 1.

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD

- ¿Cuál es la estrategia que van a aplicar para superar las barreras arancelarias en nuevos mercados?

- Siempre hacemos negocios pensando en un plan de desarrollo a largo plazo. Cada vez que vamos a un nuevo mercado estudiamos cómo podemos ser sostenibles allí. Somos una compañía global que está instalando fábricas en distintas partes del mundo con el objetivo de volvernos una empresa más localizada y que, en el largo plazo, los aranceles no sean un problema.

- ¿Tienen algún plan para producir pickups en la Argentina?

- Lanzamos hace menos de un año y con mucho éxito, pero necesitamos entender y estudiar todavía más la calidad y el escenario con mayores detalles.

- ¿Qué tiene que pasar en Latinoamérica para que BYD abra una nueva fábrica?

- Lo estamos estudiando, no tenemos una respuesta clara todavía.

- ¿Puede el litio argentino convertirse en parte de la cadena de suministros para las baterías de BYD?

- Siempre y cuando sea competitivo, queremos comprar. BYD compra mucho litio y es una de las razones por las que los argentinos deberían interesarse cada vez más en los autos eléctricos.

- ¿Cuáles serán los diferenciales tecnológicos que le permitirán a BYD crecer en Latinoamérica?

- El cargador ultrarrápido va a ser un punto de inflexión. En la mayoría de los países latinoamericanos no hay subsidios a los autos eléctricos, por lo que esta tecnología va a permitirle a la gente ver que los autos eléctricos representan un ahorro y que no tienen que preocuparse por la infraestructura de carga.

- Ustedes son los dueños de toda la cadena de suministros para la producción de sus autos y lanzando nuevos productos en marcas premium, ¿están transicionando de ser una automotriz de volumen hacia algo más?

- Producimos casi todos nuestros componentes in house, esa es una de nuestras fortalezas. Así, podemos innovar mucho más rápido y competir con Yangwang en lujo, Denza en el mercado premium y BYD en el mercado masivo.

- Entonces, ¿BYD se quiere convertir en una marca de lujo o una masiva?

- Queremos ser la marca con mayor innovación tecnológica del mercado en todos los segmentos.

- Para también pelear con las marcas de lujo...

- No necesitamos pelear, nosotros lanzamos los autos y el propio auto les gana.

- ¿Piensan competir en la Fórmula 1?

- Es la segunda vez que me preguntan eso (risas). Todavía no tengo una respuesta. Tenemos que construir una cultura de competición, estudiarla y asociarla con nuestra tecnología. No es algo para lo que tenga una respuesta por ahora.

- Pero es interesante...

- Es muy interesante. Tenemos los ojos abiertos, incluso voy a ir a ver a la Fórmula 1 en junio para entender qué está pasando ahí.