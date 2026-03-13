La provincia de Buenos Aires no adherirá a los cambios nacionales de la VTV

La provincia de Buenos Aires confirmó que no adherirá a las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), por lo que continuará aplicando el esquema vigente en su territorio sin cambios en los plazos ni en los requisitos de revisión.

El ministro de Transporte de la provincia, Martín Marinucci, le comentó a LA NACION, que “abrir el sistema de manera indiscriminada podría generar diferencias en los estándares de verificación y dificultades para auditar los controles”.

La decisión implica que en territorio bonaerense seguirá rigiendo el sistema actual, que establece la obligatoriedad de realizar la VTV en vehículos particulares a partir de los dos años de antigüedad y con una frecuencia anual.

El anuncio se produce pocos días después de que el Gobierno avanzara nuevamente con su reforma del sistema de revisiones técnicas, cuando buscó destrabar la implementación de los cambios previstos originalmente en el Decreto 196/2025, que proponía modificar los plazos de control y ampliar los lugares habilitados para realizar las verificaciones.

Entre los principales cambios planteados por Nación se encontraba extender el primer control técnico a los cinco años desde el patentamiento del vehículo.

En territorio bonaerense la VTV se seguirá debiendo realizar a partir de los dos años de antigüedad y con una frecuencia anual Ministerio de Transporte PBA

A partir de allí, las revisiones pasarían a realizarse cada dos años entre los cinco y los diez años de antigüedad, mientras que los autos con más de una década continuarían con verificaciones anuales.

El nuevo esquema también habilitaría a que concesionarias y talleres privados que cuenten con el equipamiento correspondiente puedan convertirse en centros verificadores, con el objetivo de ampliar la oferta de puntos de control y generar mayor competencia dentro del sistema.

Consultado por este medio sobre los motivos por los cuales no decidieron seguir la línea de Nación en este punto, el ministro de Transporte agregó: “Es fundamental un sistema que tenga controles cruzados entre partes, que sea independiente. Por un lado, quien verifica los vehículos (plantas de VTV con exclusividad en la prestación del servicio) y por otro, quien comercializa todo lo relacionado a la reparación de los automotores”.

Entre los principales cambios planteados por la Nación se encontraba extender el primer control técnico a los cinco años desde el patentamiento X.COM

Siguiendo esa línea, Marinucci justificó que también se debe tener en cuenta la gran extensión de la provincia y su diversidad de realidades económicas, demográficas y de distribución del parque vehicular.

“Para que los partidos más alejados del conurbano bonaerense cuenten con un servicio de VTV es necesario compensar a quienes presten el servicio en esos lugares con otras localidades más atractivas. De lo contrario, una liberalización total provocaría que todos los prestadores se agrupen en el conurbano y otras pocas ciudades importantes de la provincia, lo que podría provocar que la mayor parte del territorio quede sin cobertura”, agregó.

Sin embargo, como ocurre con las normas vinculadas al tránsito, la aplicación efectiva de estos cambios depende de la adhesión de cada jurisdicción. En ese marco, la provincia de Buenos Aires decidió mantener su sistema actual sin introducir modificaciones.

La aplicación efectiva de estos cambios depende de la adhesión de cada jurisdicción GCBA

Tras conocerse la decisión bonaerense, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reaccionó en la red social X con un mensaje dirigido a los votantes: “Bueno… a tenerlo en cuenta a la hora de votar en 2027”, escribió el funcionario al citar una publicación que informaba sobre la postura de la provincia.

Bueno... a tenerlo en cuenta a la hora de votar en 2027! https://t.co/FkrPQOlhAA — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 13, 2026

Otra de las críticas que se le realiza al sistema actual de la VTV es el de los costos y demoras para turnos. Desde el Gobierno nacional apuntan a solucionar esto con una mayor competencia entre centros, mientras que desde la Provincia aclararon que “son conscientes de que en determinados momentos del año puede haber mayor demanda y que se está trabajando en mejorar el sistema de turnos, optimizar la distribución de la demanda y evaluar la ampliación de la red de plantas verificadoras”.

Este ida y vuelta implica, entonces, que los conductores cuyo auto esté radicado en la provincia de Buenos Aires mantendrán el esquema actual sin modificaciones. Entre tanto, quienes radiquen unidades en jurisdicciones que adhieran a la flexibilización impulsada por Nación, tendrán nuevas reglas para el trámite de la VTV una vez efectivas las modificaciones.