Llega a la Argentina un nuevo auto premium y la automotriz adelanta que habrá más lanzamientos

Audi presentó en la Argentina la tercera generación del Q3, disponible en dos carrocerías: SUV y Sportback. A su vez, cada una se ofrecerá en un primer momento en dos versiones (Advanced y Advanced Plus).

En ambas versiones equipa el motor 1.4 turbonaftero que otorga unas 150 CV y 250 Nm de torque, anexado a una caja automática TFSI S tronic de siete marchas.

En otros mercados cuenta con motorizaciones híbridas, algo que desde la marca afirmaron que de momento no está previsto, pero no se descarta a futuro.

En ambas versiones equipa el motor 1.4 turbonaftero que otorga unas 150 CV y 250 Nm de torque AUDI AG

El modelo, que llega importado desde la planta de la compañía en Győr, Hungría, tuvo su presentación al público en el Audi Lounge, concesionario emblema de la marca ubicado en la esquina de Avenida Figueroa Alcorta y Tagle.

Llega importado desde la planta de la compañía en Győr, Hungría AUDI AG

Esta tercera generación del modelo incorpora cambios en diseño, tecnología y configuración de carrocería. El modelo se ubica dentro del segmento de los SUV compactos premium y está desarrollado sobre la plataforma modular MQB del Grupo Volkswagen.

En esta nueva generación adopta una estética más robusta y tecnológica, con una parrilla Singleframe de mayor tamaño y un dibujo de panel de abeja, dejando atrás las líneas rectas.

La nueva generación adopta una parrilla Singleframe de mayor tamaño y un dibujo de panel de abeja, dejando atrás las líneas rectas AUDI AG

Las ópticas LED son más estilizadas y las líneas laterales más marcadas. A su vez, se trabajó en mejoras aerodinámicas y en el aislamiento acústico del habitáculo.

Las ópticas LED son más estilizadas y las líneas laterales más marcadas AUDI AG

La carrocería SUV tiene un perfil más vertical y orientado a priorizar el espacio interior. Por otro, la variante Sportback, introduce un diseño con caída de techo tipo coupé y una estética más deportiva.

Audi presentó en la Argentina la tercera generación del Q3, disponible en dos carrocerías: SUV y Sportback AUDI AG

En el interior, el Q3 adopta una arquitectura completamente digital, con dos pantallas integradas orientadas hacia el conductor. El tablero de instrumentos es totalmente digital y mide 11,9″, mientras que el sistema multimedia central cuenta con una pantalla de 12,8″.

En el interior las dos pantallas integradas están orientadas hacia el conductor AUDI AG

Desde allí se gestionan funciones del vehículo, navegación y conectividad, incluyendo compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador inductivo para smartphones y servicios conectados. También se pueden cambiar los colores del interior del vehículo.

La palanca de cambios se encuentra en el volante AUDI AG

Entre los sistemas disponibles de seguridad, el Q3 equipa control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia, reconocimiento de señales de tránsito, sensores y cámara 360° y asistente de estacionamiento, junto a seis airbags.

Equipa un buen sistema de ADAS desde la versión base AUDI AG

El nuevo Q3 sale al mercado argentino con los siguientes precios:

Q3 Advanced TFSi: US$58.900

US$58.900 Q3 Advanced Plus TFSi: US$65.100

US$65.100 Q3 Sportback Advanced TFSi: US$61.000

US$61.000 Q3 Sportback Advanced Plus TFSi: US$66.900

Sobre los precios, el Congreso aprobó a fines de febrero la eliminación de los impuestos internos que aún pesaban sobre ciertos vehículos (a comienzos del año pasado se había suprimido solo la primera escala, y bajado la alícuota de la segunda).

Se espera que la medida entre en vigencia en abril, pero algunas automotrices ya comunicaron descuentos en sus precios de lista. La decisión tiene un impacto directo sobre el segmento premium, que tuvo rebajas entre un 10% y 15%.

Desde abril ya no regirán los impuestos al lujo en la Argentina AUDI AG

“La baja del impuesto es una muy buena noticia, fue un impuesto que generaba distorsiones muy fuertes en determinados segmentos de precio, sobre todo en los más altos”, le explicó a LA NACION el gerente general de Audi Argentina, Conrado Wittstatt.

El ejecutivo agregó que el impacto en los autos de su marca que estaban alcanzados por este tributo es del orden de entre un 12% y 13%. “Tenemos expectativas de que haya una reacción del mercado producto de una mejora en el poder adquisitivo del cliente frente a los nuevos precios. Seguramente habrá un repunte del mercado premium”, agregó.

De todas formas, hay que entender que el mercado premium en la Argentina es pequeño. “Representa entre el 1% y el 1,5% de toda la industria. Entonces, aunque crezca un 20%, en el total del mercado no se va a notar demasiado. Pero sí implica mayor transparencia y la eliminación de trabas y distorsiones que complicaban la operatoria, lo cual siempre es positivo”.

El sector premium representa entre el 1% y el 1,5% de toda la industria AUDI AG

Con los cambios impositivos, ahora se genera un fenómeno de embotellamiento en el puerto de Zárate, donde las marcas tienen sus unidades a la espera para poder nacionalizarlas en abril y no verse alcanzadas por el tributo que aún rige.

“Los pocos autos que quedan en stock que ya pagaron el impuesto los va a absorber la cadena comercial. Como la eliminación del impuesto se viene anunciando desde hace meses, por lo que tomamos el recaudo de dejar de nacionalizar unidades hasta que se resolviera la situación”.

La marca de los anillos proyecta vender alrededor de unas 3000 unidades. Para lograr el objetivo también sumarán nuevos productos, entre ellos el S5 Avant, una silueta que la automotriz mostró en Cariló hace tiempo.

“Estamos muy entusiasmados con su llegada. Las primeras unidades se están fabricando ahora y, si la logística acompaña, estimamos que en abril estarán en la Argentina”, finalizó Wittstatt. Este modelo tendrá una operatoria a pedido, al ser un producto de nicho y de bajo volumen.